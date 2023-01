Auch in diesem Jahr ist auf Mallorca wieder eine alte Tradition erfüllt worden. Eine Gruppe von Anwohnern am Strand von Palma hat sich zum Neujahrsbaden getroffen. Aufgrund der derzeitigen frühlingshaften Temperaturen fiel die Gruppe allerdings nicht besonders auf, da in diesen Tagen zahlreiche Badegäste unterwegs sind, um sich im Mittelmeer abzukühlen. Doch in den vergangenen Jahren wagte sich die Gruppe auch schon an kalten Tagen und bei Wind und Wetter ins kühle Nass.

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie wurden zudem alte Traditionen wiederbelebt: Toni de la Mata, wahrscheinlich einer der ersten Badegäste des ersten Jahres, sponsorte einen großen Tisch, um auch nach den Baden sich noch etwas gemütlich zusammenzusetzen. Seine Frau bereitete eine heiße Schokolade zu. Der Bäcker und Konditor Ángel Cortés brachte mehrere Tabletts mit mallorquinischen Ensaimadas mit. Die älteste Schwimmerin, die an dem Traditionsbad teilnahm, war die 80-jährige Mallorquinerin Maria. Die jüngste Schwimmerin in diesem Jahr war Sofía, die mit ihren Eltern, Giovana und Mariano, teilnahm. Auch eine deutsche Frau, die ein Sonnenbad nahm, gesellte sich zu dem Fest, ebenso wie zwei Spieler der Volleyballmannschaft des Vereins Es Rafal Vell, die auf dem Sand trainierten.