Die bange Frage am ersten Arbeitstag des neuen Jahres: Wird die Bürgerkarte Tarjeta Ciudadana heute im Bus funktionieren, obwohl das Guthaben aufgebraucht ist? Normalerweise ertönt in diesem Fall ein dumpfer Warnton, wenn man sie an die Lesegeräte hält, was meistens den Busfahrer dazu veranlasst, zwei Euro in bar für die Mitnahme einzufordern. Doch siehe da: An diesem Montag begrüßt die Maschine den MM-Redakteur mit einem hellen Klingeln, einem grünen Haken und einem "Bienvenido" auf dem Bildschirm. Denn: Busfahren ist in den städtischen EMT-Linien in Palma seit Beginn dieses Jahres gratis. Einzige Voraussetzung: Eine aktive Bürgerkarte, egal ob mit Saldo darauf oder ohne. Kontrolliert wird das ganze durch die weiter bestehende Pflicht, das Stück Plastik beim Betreten der Fahrzeuge an die Lesemaschinen zu halten.

Das bedeutet aber auch: Nur wer im Besitz dieser grauen Bürgerkarte oder alternativ der TIB-Karte für die Bahn und die Überlandbusse ist, kann gratis den öffentlichen Nahverkehr nutzen – neben den Stadtbussen kosten nämlich auch die gelb-roten Fernbusse und die Züge nichts mehr. Diese beiden Karten wiederum erhält nur, wer auf Mallorca mit festem Wohnsitz gemeldet ist – die TIB-Karte in den entsprechenden Büros (zum Beispiel in Palmas Bahnhof), die Tarjeta Ciudadana bei den städtischen Bürgerbüros. Hierfür muss der spanische Personalausweis oder die NIE-Ausländerkarte vorgelegt werden. Urlauber werden also zwar weiterhin in den Genuss einer Busfahrt am Meer kommen – an diesem Morgen ist der Hafen von Portixol in ein sanftes Licht getaucht – allerdings nur, wenn sie eine Einzelfahrt für 2 Euro lösen.

Kein Wunder also, dass der Run auf die beiden Bus-Karten bereits am Montag groß war, wie Quellen aus Palmas Rathaus die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" wissen ließen. Viele Insulaner und Residenten, die üblicherweise mit dem Auto fahren, hatten ihre Tarjeta Ciudadana bisher nie gelöst und holen dies nun nach. Ein echter Anstieg der Fahrgastzahlen dürfte indes nicht vor dem 9. Januar zu spüren sein, wenn die meisten Mallorquiner aus den Weihnachtsferien an ihre Arbeitsplätze, Kinder und Jugendliche in Schulen und Studenten an die Hochschulen zurückkehren. Der MM-Redakteur, der bereits an diesem Montag in den Arbeitsalltag zurückgekehrt ist, freut sich indes schon jetzt ob der neuen Gratis-Normalität im ÖPNV – und der Tatsache, dass er jetzt für mindestens ein Jahr seine Bürgerkarte nicht mehr aufladen muss.