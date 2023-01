Die aus mehreren Gebäuden bestehende, noch nicht ganz fertige Luxusvilla des Tennisstars Rafael Nadal, die die Bucht von Porto Cristo im Osten von Mallorca überragt, überstrahlt wie ein Palast so gut wie sämtliche andere Gebäude dort. Riesige Fensterfronten wurden bereits eingebaut, wie MM bei einem Ortsbesuch feststellen konnte. Laut der englischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Mallorca Bulletin" werden die neuen Hausherren – der Superstar, seine Frau und sein erst wenige Monate alter Sohn – im Mai einziehen. Dann dürfte Porto Cristo wohl noch mehr Touristen anlocken, zumal sich in dem Hafen dort auch der blaumetallicfarbene, große Luxuskatamaran der Nadals befindet. Darauf wurde der millionenschwere Tennisstar bereits mehrfach vor allem in den Sommermonaten rund um die Insel gesichtet.

Rafael Nadal ist seiner Heimatregion rund um Manacor immer treu geblieben. Er unterhält dort eine nach ihm benannte Tennisakademie, wo Nachwuchstalente ausgebildet werden, nebst angeschlossenem Museum. Porto Cristo ist der traditionelle Hafen der zweitgrößten Inselstadt. Als der Star jung war, war er in einem kleinen Club am Rand von Manacor trainiert worden. Und: Nadal geht auch unter die Hoteliers! Der mallorquinische Hotelkonzern Meliá und Nadal hatten erst Mitte Dezember in Madrid eine neue Hotelmarke namens Zel angekündigt. Der Tennisspieler und der CEO von Meliá, Gabriel Escarrer, erklärten, dass es sich um eine Kette handelt, die vom mediterranen Lebensstil inspiriert sein werde. Das erste Zel-Hotel soll 2023 auf Mallorca eröffnen, weitere 20 Hotels sollen in den kommenden fünf Jahren in verschiedenen Ländern der Welt entstehen.