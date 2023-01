Die Saisoneröffnung auf Mallorca jedes Jahr Anfang April ist eine einzige Party: Viele Urlauber aus Deutschland kommen extra dafür angereist und die Partyhochburgen buchen die beliebtesten Schlagerstars oft schon Monate im Voraus. Marion Pfaff, besser bekannt als Krümel, hatte für die Saisoneröffnung in ihrem Stadl in Peguera eine Wunschbesetzung: Michael Wendler. "Denn wenn der Wendler kommt, kommen Gott und die Welt. Leute, die ihn mögen, aber auch Leute, die ihn hassen", erklärte sie ihre Entscheidung am Donnerstagmorgen im MM-Interview. Doch die Verhandlungen mit dem polarisierenden Sänger sind gescheitert – weil er irre Forderungen gestellt haben soll!

Krümel spricht ganz offen über Geld: "Unser Budget für den gesamten Auftritt lag bei 20.000 Euro." Doch Michael Wendler will Business-Class fliegen, in einem 5-Sterne-Hotel übernachten und einen Shuttle-Service – für sich und seine Laura. So beliefen sich die Gesamtkosten schnell auf 30.000 Euro, rechnet Krümel vor und macht ihrem Ärger Luft: "Und das für einen 30-minütigen Auftritt! Man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen!" Natürlich habe sie noch versucht, nachzuverhandeln, aber ohne Erfolg. "Ich habe noch gefragt, wie der Preis wäre, wenn er ohne Laura kommt. Es war die gleiche Summe", sagt Krümel. Ähnliche Nachrichten Hartnäckige Gerüchte um eine Rückkehr von Michael Wendler nach Mallorca Auch Partylokal "Krümels Stadl" in Peguera startet mit Vollgas in die Saison Mehr ähnliche Nachrichten (1) Schon Anfang 2020 gab es Gespräche mit Michael Wendler, der damals im April in Krümels Stadl auftreten sollte. "Damals war er schon gebucht, und zwar für ungefähr 6500 Euro", erinnert sich die Wirtin. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Auftritt schlussendlich abgesagt. Und jetzt war es unmöglich, sich einig zu werden. "Null Kooperationsmöglichkeiten" habe der Star gezeigt. Krümel findet gegenüber MM klare Worte für das Erlebte: "Das ist Wucher! Für den Preis würde ich einen Mickie Krause bekommen, aber für jemanden, der von der Bildfläche verschwunden ist, kann ich das nicht bezahlen." Jetzt setzt Krümel auf den Sänger und Tänzer Prinz Damien, der durch die Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" und das "Dschungelcamp" bekanntgeworden ist. Er wird zum diesjährigen Saison-Opening kommen, ebenso wie Stammkünstler, unter anderem Menderes. Sie betont, dass ihr die familiäre Atmosphäre in ihrem Stadl so wichtig ist und die Auswahl der Künstler auch anhand dieser Kriterien erfolgt. Nach ihren Auftritten in Peguera sei es normal, dass sich die Stars noch mit den Fans unterhielten, Fotos machten und Autogramme gäben. "Bei uns ist das alles hautnah", beschreibt sie, "Wir können niemanden gebrauchen, der sein Ding durchzieht und einfach abhaut."