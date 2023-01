Es klingt fast zu gut, um wahr zu sein: Eine Woche "All-inclusive-Urlaub" auf Lanzarote, inbegriffen sind die Übernachtung in einem eigenen Gästebereich, der Shuttle-Service vom und zum Flughafen, Hausmannskost und eine charmante Reiseführerin, die sich von morgens bis abends um ihre Gäste kümmern will. Aber nein, es ist kein Traum oder eine Fake-Anzeige, sondern eine Idee, die Dagmar Weidenfeller hatte. Die Deutsche ist Residentin auf Lanzarote, sie kennt die kanarische Insel seit 20 Jahren und bietet einen „Inseltausch” an. Ihr Plan: „Wir zeigen uns gegenseitig das Paradies” und dafür sucht sie mithilfe von MM eine „nette Dame”, die Zeit und Lust hat, das Abenteuer mitzumachen.

Die 66-Jährige lebt in einem großzügigen Haus an der Playa Blanca im Süden der Insel, wo sie ruhig, aber dennoch zentral wohnt. Nur fünf Gehminuten entfernt liegt ein Naturstrand und in nur 15 Minuten Entfernung die touristisch beliebten Papagayo-Strände. Umliegend gibt es Einkaufsmöglichkeiten, Bars und Restaurants. Ihrem Gast bietet sie einen eigenen Wohnbereich mit zwei Schlafzimmern und einem Badezimmer an. „Ich bin aber kein Zimmermädchen”, erklärt sie mit einem lauten, sympathischen Lachen. „Also ums Aufräumen und Wäsche waschen muss man sich selber sorgen und auch die Kosten für den Flug und Ausgaben ‚außer Haus’ tragen”, so beschreibt sie es. „Wenn wir also etwas essen oder trinken gehen, bezahlt jeder alleine, aber um den Rest kümmere ich mich.”

„Eine Woche mal was anderes sehen und sich verwöhnen lassen”, ist das, was sie ihrem Gast anbieten will, erzählt sie der MM-Redakteurin am Telefon, „und im Gegenzug komme ich dann mal nach Mallorca.” Ursprünglich hatte Dagmar Weidenfeller ihre Idee in einer Facebook-Gruppe, in der sich Mallorca-Urlauber und Residenten austauschen, gepostet. Doch so richtig schien sich keiner zu trauen, auch wenn die Idee durchweg positiv aufgenommen wurde. Besonders Frauen, die sich vielleicht nicht trauen, alleine zu reisen, möchte sie ansprechen.

Den Gästen steht ein abgetrennter Bereich mit zwei Schlafzimmern und eigenem Bad zur Verfügung.

Einen Mann bei sich aufzunehmen, könne sie sich nicht vorstellen und erklärt mit einem Augenzwinkern: „Da hätte mein Freund sicher was dagegen.” Gemeinsame Urlaube mit Frauen, die sie vorher nicht kannte, hat die Rentnerin schon vor ihrer aktuellen Idee gemacht und dabei waren ihre Erfahrungen durchweg positiv. Im vergangenen Jahr gab es schon mehrere „Inseltausche” mit Gran Canaria und Teneriffa: „Oft waren das alleinstehende Frauen, meistens frisch getrennt oder verwitwet, und sie mussten sich am ersten Abend erstmal bei mir ausweinen”, erzählt sie. Ihr ist es wichtig, dass man sich vorher ein wenig kennenlernt und bei Whatsapp schreibt oder telefoniert. Sie klingt wie jemand, der eine gute Menschenkenntnis und eine gute Intuition hat, was wohl nicht zuletzt an ihrem Beruf liegt.

Aufgewachsen ist sie in Travemünde an der Ostsee und war jahrzehntelang in der Hotellerie und Gastronomie tätig. Seit einem Jahr ist sie in Rente und seitdem Residentin auf Lanzarote. Aktiv, selbstständig und kommunikativ sind Attribute, die auf sie zutreffen. Ein herzliches Lachen und ihre offene Art runden ihr sympathisches Auftreten ab.

Wer also auf Mallorca lebt und zumindest ein separates Schlafzimmer für seinen zukünftigen Gast zur Verfügung hat, in dem die 66-Jährige eine Woche lang unterkommen kann, und Zeit, um ihr die Insel zu zeigen, darf sich gerne per Mail unter myasaroglu@mallorcamagazin.net an die MM-Redaktion wenden.