Der amerikanische Schauspieler Morgan Freeman macht in Palma de Mallorca weiter als gern gesehener Restaurantgast von sich reden. Nach Informationen des Mallorca Magazins hielt sich der 85-Jährige mindestens dreimal im "Sandro" auf, zuletzt am Sonntagabend. Dem als Fan italienischer Speisen geltenden Freeman mundete es dort offenbar immer vorzüglich. Am Sonntagabend wählte der Hollywood-Star nach einer Bruschetta als Vorspeise Ravioli gefüllt mit Schweinebäckchen.

Ähnliche Nachrichten Hollywood-Dreh auf der Insel: Wo ist Nicole Kidman? "Avatar"-Star Zoe Saldaña bummelt mit Kindern am Strand auf Mallorca Mehr ähnliche Nachrichten (1) Das "Sandro" befindet sich schräg gegenüber vom neuen Stadthotel HM Palma Blanc. Dort habe er seine beste Bolognese in seinem Leben zu sich genommen, sagte Morgan Freeman vor einigen Tagen. Am Vorabend hatte der Mime ein eher volkstümliches Pizza-Restaurant namens "El Alpendre" in der Fußgängerzone Blanquerna aufgesucht. Er verputzte dort eine besonders große Pizza. Die Blanquerna-Straße gilt vor allem für spanischsprachige Gäste mit einem kleineren Geldbeutel als Anlaufpunkt. Morgan Freeman hält sich seit einigen Tagen zu Dreharbeiten für die CIA-Thrillerserie "Lioness" in Palma auf. Wie auch die australische Schauspielerin Nicole Kidman, die bei einem Spaziergang am Sonntag durch die Inselhauptstadt gesehen wurde, sowie die aus dem aktuellen "Avatar"-Film bekannte Schauspielerin Zoe Saldaña, die sich ebenfalls auf der Insel aufhält.