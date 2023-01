Mallorca ist ansteckend! Wer will nicht unter Palmen leben und (fast) jeden Tag die Sonne genießen? Diese Gedanken hat wohl auch Jenny Elvers, die sich als Model und Schauspielerin einen Namen gemacht hat. Am Montagabend, 23. Januar, wird eine neue Folge der Serie "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" ausgestrahlt. Sie läuft ab 21.10 Uhr auf VOX und wird die privaten Hintergründe der Moderatorin beleuchten. Denn ein Umzug nach Mallorca würde einen Neuanfang und eine Patchwork-Familie bedeuten. Ihr Ex und Vater ihres Sohnes Paul, Alex Jolig, lebt nämlich schon seit zwei Jahren auf Mallorca.

Gemeinsam mit seiner Frau Britt Jolig wohnt er in Palmas Stadtteil El Molinar. Sie wanderten im Krisenjahr 2020 von Düsseldorf nach Mallorca aus. Der gemeinsame Sohn von Elvers und Jolig ist 20 Jahre alt und postete im September 2022 Fotos auf Instagram, die die Patchwork-Familie bei einem Ausflug in Palma zeigen. Ein Neuanfang käme für Jenny Elvers wahrscheinlich aktuell genau richtig: Nach der Trennung von Musiker Marc Terenzi befindet sie sich an einem Wendepunkt in ihrem Leben, so heißt es in der Programmbeschreibung. Ob und wie sich die 50-Jährige entscheidet, ist Montagabend im Fernsehen zu sehen.