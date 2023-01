Selbst im tiefsten Winter – oder vielleicht gerade deshalb – werden in deutschen Dörfern und Kleinstädten Mallorca-Partys noch und nöcher über die Bühne gebracht. Am vergangenen Samstag stieg beispielsweise in der Schützenhalle Südmerzen bei Osnabrück ein Fest namens "Malle für alle". Zahlreiche Besucher tanzten zu Ballermann-Hits und fühlten sich wie im Sommer an der Playa de Palma.

Bereits am 11. Januar war am Steinhuder Meer nahe Hannover ein Festzelt aufgebaut worden. Stundenlang ergötzten sich die aus der umliegenden Gegend angereisten Besucher an altbekannten Gassenhauern wie "Layla" oder "Mama Lauda". Am 9. Januar waren diese Hits schon bei einer Ballermann-Party in der Mehrzweckhalle im Spessart-Dorf Sterbfritz zu hören. Teilweise wurde dort sogar in kurzen Hosen und in Bierkönig-T-Shirts getanzt.

Am kommenden Samstag, 28.1.2023 geht es im Maimarktclub in der allseits bekannten Stadt Mannheim zur Sache: Dort werden nicht nur die altbekannten Playa-Hits gespielt, sondern es treten auch höchstselbst Inselstars wie Peter Wackel, Killermichel und Isi Glück auf. Sogar für den Sommer werden bereits Ballermann-Partys in deutschen Landen im Internet angekündigt: Für diejenigen, die es in der warmen Jahreszeit nicht auf die Insel schaffen, wird am 19. August im Elbauenpark in Magdeburg eine Riesensause mit Stars wie Mia Julia, Ikke Hüftgold und DJ Robin angekündigt. Am 21. August steigt dann ein ähnliches Fest in Markgröningen in Baden-Württemberg.