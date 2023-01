Das müssen aber leckere Torten sein! Eine Überwachungskamera hat am vergangenen Freitag einen Mann beim Einbruch in die "Cafetería Eclipse" in S'Arenal gefilmt. Kurios: Der Einbrecher hatte es dabei nicht etwa auf die Kasse des Ladens oder Wertgegenstände abgesehen. Ganz im Gegenteil: Der Langfinger ließ lediglich drei Stück Kuchen mitgehen. Die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" nahm im Anschluss Kontakt mit den Betreibern des Cafés auf, die auf eine Anzeige verzichten wollen.

"Bei dem geringen Wert des Diebesguts macht das keinen Sinn", so die Inhaber. "Außerdem glauben wir zu wissen, wer die Tat begangen hat. Es handelt sich um eine in der Gegend bekannte Person." Zudem soll es keinen nennenswerten Sachschaden gegeben haben, da der Mann lediglich die elektrische Glastür aufdrückte, ohne sie dabei zu beschädigen. Auch die Kommentare in den sozialen Netzwerken, in denen das Video von der Tat landete, ließen nicht lange auf sich warten."Wenigstens klaut er, um zu essen und nicht um Drogen zu kaufen", so ein User.