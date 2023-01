Ausgerechnet in Steinwurfweite vom Hauptquartier der spanischen Nationalpolizei in Palma de Mallorca sind Minderjährige in ein Restaurant eingebrochen. Laut einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" vom Donnerstag wurden die drei Jugendliche, von denen einer nur 13 Jahre jung ist, am Mittwochabend gegen 22 Uhr von Überwachungskameras gefilmt, als sie die Tür des Lokals "La Consentida" aufbrachen.

Ähnliche Nachrichten Kamera filmte alles – Unbekannter drückt Glastür von Deutschen-Galerie in Palma ein 70-jähriger Rentner auf Mallorca wegen Einbruchserie festgenommen Als die Alarmanlage ansprang, hatten es die Nationalpolizisten nicht weit und konnten die Kriminellen festnehmen. Sie hatten Bargeld aus der Kasse entnommen sowie zwei Walkie-Talkies und drei Handys gestohlen. Danach nahmen sich die Einbrecher noch Zeit, Alkohol zu trinken. Der 13-Jährige ist noch nicht strafmündig und musste sofort wieder freigelassen werden. Der Betreiber befand sich zum Zeitpunkt der Tat nicht in dem Restaurant, wurde aber durch einen Handyalarm verständigt. Als er eintraf, hatten die Polizisten die Jugendlichen bereits abgeführt. Das Restaurant "La Consentida" und das Polizeihauptquartier befinden sich in der Simó-Ballester-Straße. In dem Etablissement wird während der Woche auch ein Mittagstisch serviert. Ganz in der Nähe befindet sich das im Frühling neueröffnete Palma-Blanc-Hotel.