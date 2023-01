In Madrid ist vergangenen Woche der Film „Mallorca Soul. A Private Journey” den Medien vorgestellt worden. Er besteht aus sechs Kurzspielfilmen, die auf Mallorca gedreht wurden. Die Autoren: Marcos Cabotá, Jaume Carrió, Rafa Cortés, Sandra Lipski, Iván Valencia und Andreu Fullana sowie Carmelo Morales, Ángela Pazos und Pedro Victory. Auftraggeber ist der Inselrat von Mallorca. Sein Anliegen: die Insel und ihre Kulturgüter in der Welt zu verbreiten.

Doch zumindest die internationale Filmbranche hat Mallorca längst entdeckt. So wird hier derzeit die Thriller-Serie „Lioness” mit Nicole Kidman und Morgan Freeman gedreht.

Die Dreharbeiten, an der eine Crew von rund 100 Personen beteiligt ist, werden bis etwa 20. Februar dauern, und der Leiter der Mallorca Film Commission, Pedro Barbadillo, meint: „Wenn es gut läuft, werden auch andere Großproduktionen regelmäßig auf die Insel kommen.”

Zumindest eine hat sich bereits angekündigt: Zwei Horrorfilme und eine TV-Serie will die Produktionsfirma Psycho Delux Media auf Mallorca drehen. Ihre Teilhaber sind mehrheitlich US-amerikanische Cineasten. Die ersten Schauspieler, die an den Dreharbeiten teilnehmen werden, wurden bereits genannt: John Murray, Bruder des bekannten Schauspielers Bill Murray, und David Arquette, bekannt durch die Scream-Saga. Und: Im Auftrag von RTL+ wird zudem derzeit die zweite Staffel von „Der König von Palma” gedreht, mit Henning Baum, Sandra Borgmann und Pia-Micaela Barucki in den Hauptrollen.