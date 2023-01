Für Lucas Cordalis sieht es derzeit in Australien vielversprechend aus: Ob der Mallorca-Resident seinem Traum, das Dschungelcamp als König im RTL-Format "Ich bin ein Star-Holt mich hier raus" zu verlassen, einen Schritt näher kommt und ins Finale einzieht, wird sich an diesem Samstagabend ab 22.15 Uhr im TV und parallel dazu im RTL Plus Livestream zeigen. Eines ist allerdings sicher: Mit oder ohne Krone muss der Entertainer zu Hause erstmal für Ordnung sorgen.

Nach dem Ehe-Drama seiner Schwiegereltern Iris und Peter Klein, setzt Letzterer nämlich nun ausgerechnet auf die Hilfe von Lucas Cordalis. Dieser soll nämlich als Schlichter herhalten. "Lucas ist sehr verständnisvoll und weiß Dinge auch sehr gut zu analysieren." Peter Klein hofft, dass Lucas Cordalis das Drama beenden könnte. Er stellt sich das wie folgt vor: "Es wird ein längeres Gespräch geben und wir probieren wahrscheinlich, in diesem Gespräch auch zu gucken, wie man eine Lösung finden kann", so Peter Klein zum Sender RTL. Was war passiert? Ähnliche Nachrichten Ehe-Aus bei Iris Klein – Jetzt naht der Abschied von Mallorca! Von Mallorca ins Dschungelcamp: Lucas Cordalis meldet sich aus Australien In der Zeit, in der Lucas Cordalis im australischen Busch abgeschottet von der Außenwelt um Sterne und die Dschungel-Krone kämpfte, spielte sich abseits des Camps ein echtes Familien-Drama ab. Peter Klein wird nämlich vorgeworfen, seine Frau und Mutter der Kult-Auswanderin Daniela Katzenberger, Iris Klein, im Hotel mit Djamilas Dschungelcamp-Begleitung Yvonne Woelke betrogen zu haben. Beide beuerten allerdings, dass an diesen Gerüchten nichts dran sei. Iris Klein ist sich dem aber nicht so sicher und hat schon angefangen im gemeinsamen Domizil auf Mallorca die Koffer zu packen...