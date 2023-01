Gerade läuft die 13. Staffel der RTL-Sendung "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" in Australien. Aber das eigentliche Drama spielt sich parallel dazu abseits des Dschungels ab. Wie die BILD-Zeitung erfahren haben will, hat sich Iris Klein, die Mutter von Mallorca-Residentin Daniela Katzenberger und Schwiegermutter von Sänger Lucas Cordalis, jetzt endgültig von ihrem Mann Peter getrennt. Das Boulevard-Blatt schreibt: "Iris zieht nach den heftigen Fremdgeh-Gerüchten gegen ihren Mann Peter aus dem gemeinsamen Haus auf Mallorca aus! Sie hat die Nase voll, spricht deutlich vom Beziehungs-Aus! Es wäre das Ende nach 17 Jahren Ehe."

Die Katzenberger-Mutter will die Insel offenbar hinter sich lassen und spätestens im Frühling nach Deutschland ziehen, und zwar ohne Peter. Bild schreibt: "Eine Entscheidung, die sie nach vielen Tränen getroffen habe, heißt es. Entsprechend aufgelöst zeigt sich auch Tochter Daniela Katzenberger. Die Katze wirkt traurig und fertig.” Kleins Vorwurf an Noch-Ehemann Peter, der sich als Kumpan von Dschungel-Teilnehmer Lucas Cordalis derzeit in Australien aufhält: Er soll sie heimlich mit der Begleiterin einer anderen Dschungelcamp-Teilehmerin betrügen. Und zwar mit Yvonne Woelke, einer Freundin von Busch-Insassin Djamila Rowe.

Zunächst löschte Klein deshalb alle gemeinsamen Fotos bei Instagram und beschimpfte ihren Peter dort wüst, schrieb unter anderem: "Erst einmal alle gemeinsamen Fotos löschen, ab morgen werde ich packen. Kannst dann zu ihr ziehen! Ich hätte nie gedacht, dass du so verlogen bist. Ich hatte dich so sehr geliebt und dir vertraut ... und du gehst fremd im Versace-Hotel. Aber danke, dass du deine Lügen zugegeben hast, was ich schon lange befürchtet habe." Jetzt folgt offenbar das Kistenpacken und der Auszug.

Iris und Peter Klein sind seit 17 Jahren verheiratet. Mehrfach hatten die beiden versucht, in der Gastro-Szene auf Mallorca Fuß zu fassen, allerdings mit mäßigem Erfolg. Im Frühjahr 2019 eröffnete Iris Klein die Bar "Evergreen" an der Playa de Palma, die nach nur wenigen Tagen Betrieb wieder schloss. "Leider ist man erst hinterher schlauer, aber das Leben geht weiter. Wie sagte meine Oma immer so schön: Kind, man lernt niemals im Leben aus", kommentierte die 55-Jährige ihren Misserfolg damals.

Wenige Monate später dann versuchte sie ihr Glück mit dem "Café Pause", ebenfalls am Ballermann. Auch dort gab es für Klein erst einmal Ärger, als bei der Eröffnung die Polizei anrückte, nachdem sich ein Nachbar über Tische und Stühle beschwert hatte, die außerhalb des genehmigten Bereichs standen. Auch hier folgte der Rückzug nach nur wenigen Monaten. Anschließend schrieb sie: "Wir bleiben erst mal hier. Falls wir uns nicht mehr wohlfühlen sollten, gehen wir woanders hin. Peter mag ja Amerika." Nach dem vermeintlichen Ehe-Aus steht nun wohl wirklich ein Neuanfang ins Haus. Vermutlich aber ohne Peter ...