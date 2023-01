Die Dschungelkrone geht in diesem Jahr nicht nach Mallorca! Santa-Ponça-Resident Lucas Cordalis, seines Zeichens Sänger und Sohn von Schlager-Ikone Costa Cordalis, hat bei der RTL-Show "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" im australischen Busch den dritten Platz belegt. Immerhin: Den Sieg sicherte sich die Ersatz-Kandidatin Djamila Rowe, die statt Mallorca-Resident Martin Semmelrogge im Camp eingezogen war. Dieser hatte offenbar wegen Problemen mit dem Visum nicht in Australien einreisen dürfen. Auf dem zweiten Platz landete Reality-Star Gigi Birofio.

Für Lucas Cordalis geht es nach der Teilnahme nun wieder zurück nach Mallorca. Möglicherweise mit einem Zwischenstopp in Deutschland. Dort hält sich seine Lebensgefährtin Daniela Katzenberger auf. Und die hat sogar schon einen Willkommenskuchen für ihren Lucas gebacken. Auf Instagram präsentierte sie das süße Teil, das optisch allerdings ihren Ansprüchen nicht genügte. Den etwas missratenen Schoko-Überzug verglich sie humorvoll mit den Exkrementen eines Elefanten.

Zumindest die Wiedersehensfreude dürfte aber für Cordalis, Katzenberger und die gemeinsame Tochter Sophia groß sein. Zumal Cordalis an den letzten Tagen der Show mächtig in der Kritik gestanden hatte. Hintergrund: Als er erklärte, weshalb er unbedingt Dschungelkönig werden möchte – unter anderem für seinen verstorbenen Vater Costa Cordalis, der seinerzeit ebenfalls die Krone holte – hinterfragte Djamila Rowe seine Motive. Das wollte dieser wiederum nicht auf sich sitzen lassen und haute im Dschungeltelefon raus: "Vielleicht fehlt ihr einfach das Verständnis dafür, meine Motivation zu verstehen. Sie wuchs ja sowieso im Heim auf!" Kurz zuvor hatte Rowe von ihrer schwierigen Kindheit in einem Kinderheim in der DDR erzählt. Fans forderten anschließend Cordalis' Rauswurf.

Auf Mallorca warten übrigens weitere Probleme auf Lucas: Katzenberger-Mutter Iris Klein wirft ihrem Mann Peter, der als Cordalis' Begleiter mit in Australien war, vor, sie mit Djamila Rowes Freundin Yvonne Woelke zu betrügen und will offenbar ausziehen ...