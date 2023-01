Mallorca-Resident Lucas Cordalis hat es geschafft: Er ist im Finale. Heute Abend geht es für ihn im Dschungelcamp um die Wurst, besser gesagt: um die Dschungelkrone. Um sie zu erhalten, muss er gegen Djamila Rowe und Gigi Birofio kämpfen. Die drei Kontrahenten treten jeder für sich zur finalen Prüfung an, in der sie jeweils fünf Sterne erspielen können. Drei Sterne für drei Vor-, Haupt- und Nachspeisen, ein Stern für einen Lieblingsdrink des jeweiligen Stars und ein weiterer Stern für je ein „Goodie“. Das Dschungelcamp liegt zwar in Australien, doch auch auf Mallorca kann man den Wettkampf verfolgen: Heute Abend um 22.15 Uhr präsentiert RTL „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das große Finale“, das auch im Stream auf RTL+ zu sehen ist. Bereits zuvor läuft ab 20.15 Uhr „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Der Countdown zum Finale“.

Im Finale wird Djamila Rowe für die Vorspeisen kämpfen. Ihre Herausforderung: Mit Schnorchel und Nasenklammer versehen, muss sie ihren Kopf in einen Plexiglaskasten stecken. Die Kiste wird sich mit Wasser füllen – und nach und nach auch mit zehn Flusskrebsen, 30 Wasserspinnen, 15 Kröten sowie sechs kleinen und einem großen Aal. Sie muss es schaffen, fünf Minuten in dieser tierischen Gesellschaft auszuhalten. Für den Hauptgang ist Gigi Birofio zuständig. Auch diese Prüfung ist ein Dschungel-Klassiker. Widersteht Birofio der Versuchung, beim Fünf-Gänge-Menü dem ersten, leckeren Teller zu widerstehen, warten auf ihn Speisen wie Schweine-Uterus, Sandwurm, Ziegenaugen und andere Kotzbrocken. Ähnliche Nachrichten Ehe-Aus bei Iris Klein – Jetzt naht der Abschied von Mallorca! Weiterhin Rätselraten um Dschungelcamp-Einzug von Martin Semmelrogge Mehr ähnliche Nachrichten (1) Und schließlich Lucas Cordalis: Er kämpft für die Nachspeisen. „Endlich kannst du dich mal richtig ausstrecken und langmachen", so Co-Moderator Jan Köppen zu dem Sänger, der auf dem Rücken liegend fixiert zwischen zehntausenden von Tieren in einem gläsernen, oben geöffneten Sarg aushalten muss – mit 15 Kilogramm Mehlwürmern, zehntausenden Kakerlaken und dutzenden Ratten. Doch damit nicht genug, seine Aufgabe: Von der Seite schiebt sich ein Stern auf einer Gewindestange in die Box. Der 55-Jährige muss diesen Stern nur mit der Zunge abschrauben. Hat er dies geschafft, schiebt sich der nächste Stern in die Box – der jetzt aber weiter angeschraubt ist. Wer die Krone erhält, erfahren die Fernsehzuschauer heute Abend. Klar ist dagegen schon, dass auf Cordalis bei seiner Rückkehr nach Mallorca schon die nächste Aufgabe wartet. Nach dem Ehe-Drama seiner Schwiegereltern Iris und Peter Klein, setzt Letzterer nämlich nun ausgerechnet auf die Hilfe von Lucas Cordalis. Dieser soll nämlich als Schlichter herhalten. „Lucas ist sehr verständnisvoll und weiß Dinge auch sehr gut zu analysieren.“ Peter Klein hofft, dass Lucas Cordalis das Drama beenden könnte. Er stellt sich das wie folgt vor: „Es wird ein längeres Gespräch geben und wir probieren wahrscheinlich, in diesem Gespräch auch zu gucken, wie man eine Lösung finden kann“, so Peter Klein zum Sender RTL. Ihm wird vorgeworfen, seine Frau und Mutter der Kult-Auswanderin Daniela Katzenberger, Iris Klein, im Hotel mit Djamilas Dschungelcamp-Begleitung Yvonne Woelke betrogen zu haben. Beide beteuerten, dass an diesen Gerüchten nichts dran sei. Iris Klein ist sich dem aber nicht so sicher und hat schon angefangen im gemeinsamen Domizil auf Mallorca die Koffer zu packen.