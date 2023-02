"Ich muss Kraft tanken", sagt Iris Klein auf Instagram zu ihren Followern. Zu sehr haben ihr die Sorge um ihre Ehe, die Fremdgeh-Gerüchte um Ehemann Peter und die Aufregung um den Dschungel-Auftritt ihres Schwiegersohns Lucas Cordalis zugesetzt. Die 55-Jährige will deshalb jetzt eine Pause in den sozialen Netzwerken einlegen. "Bitte meldet Euch nicht bei mir und schickt mir keine Nachrichten und keine Presse-Artikel", sagt sie in einem Video. "Ich melde mich, wenn es mir wieder besser geht und tanke jetzt erst mal Kraft." Anschließend ist in weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund zu lesen: "Irgendwann ist dann auch mal gut!".

Kraft scheint Klein unter anderem in Kalendersprüchen und geschriebenen Weisheiten zu finden, die sie oft bei Instagram postet. Darin heißt es unter anderem: "Und wenn Du das Gefühl hast, dass alles gerade auseinander zu fallen scheint, bleib ganz ruhig. Es sortiert sich nur neu". Oder: "Deine Seele erkennt rechtzeitig, wann es Zeit für einen Richtungswechsel ist." Ob Klein damit auch ihre Beziehung zu ihrem Mann Peter Klein meint? Diese hatte kräftig gelitten, nachdem Klein ihrem Mann Untreue vorgeworfen hatte. Sie ist sich sicher, dass Peter (Begleitperson von Luca Cordalis im australischen Dschungel) sie mit Yvonne Woelke, der Freundin von Dschungel-Königin Djamila Rowe betrogen hat. Klein hatte daraufhin Kisten gepackt und Mallorca verlassen – vorerst – um in Deutschland wieder zu Kräften zu kommen. Wie es nun weitergeht? Unklar! Lucas Cordalis und Peter Klein, die am Dienstag in Brisbane einen Flieger bestiegen hatten, dürften in diesen Stunden in Deutschland ankommen. Cordalis hat bereits angekündigt, einen "Friedensgipfel" auf Mallorca mit der ganzen Familie zu planen. Ob es dann auch zur Versöhnung zwischen Daniela-Katzenberger-Mutter Iris Klein und Ehemann Peter kommt, steht in den Sternen.