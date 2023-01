Der Ehekrach und der Zoff um Lucas Cordalis' Sprüche im Dschungelcamp – für Reality-Star und Daniela-Katzenberger-Mutter Iris Klein ist offenbar alles zu viel geworden. Zu Beginn der Woche hat die 55-Jährige Mallorca verlassen – zumindest vorerst. Am Montag postete sie im sozialen Netzwerk Instagram ein Video aus dem Flieger, schrieb dazu: "Bye bye Mallorca" und kommentierte: "Ich bin so müde". In der Heimat will sich Klein offenbar von den Vorkommnissen der vergangenen Tage und Wochen erholen. Zu sehr scheinen ihr die Fremdgeh-Gerüchte um Noch-Ehemann Peter Klein zugesetzt zu haben.

Aber: Klein wäre nicht Klein, wenn sie nicht vorher ihr Gefühlsleben im Internet preisgeben würde. So geschehen am Montagabend. Klein postete mehrere Screenshots von Nachrichten, die sie von Freunden, Fans und Followern erhalten hatte – und hatte es dabei offenbar vor allem auf eine abgesehen: ihre "Mallorca-Kollegin" Danni Büchner, Witwe des legendären Vox-Auswanderers Jens Büchner. Stein des Anstoßes war ein Post von deren Tochter Joelina Karabas, in dem sie Kleins Schwiegersohn Lucas Cordalis für seinen Auftritt in der RTL-Show "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" als "Clown des Tages" beschimpfte. Ähnliche Nachrichten Lucas Cordalis Dritter im Dschungel: Willkommenskuchen wartet schon Angebliche Ehekrise auf Mallorca: Pocher-Ehefrau teilt gegen Iris Klein aus Mehr ähnliche Nachrichten (2) Dazu schrieb Klein: "Und für die hat Lucas damals so viel Geld gespendet nach dem Tod von Jens. Dafür wird er nun öffentlich beleidigt? Wie böse! Jemanden als 'Clown des Tages' zu bezeichnen, ist keine Meinung!" Auch zeigte Klein in ihrem Feed Schnappschüsse von Zuschriften, in denen sich ihre Follower über Danni Büchner beklagen. Ein Fan schreibt: "Danni Büchner beschimpft immer ihre Hater dabei ist sie selber einer", was Iris Klein kommentiert mit: "Keiner aus unserer Familie möchte etwas mit ihr zu tun haben." Aber: Der Gegenzug von Danni Büchner folgte sogleich: Die Kult-Witwe veröffentlichte eine Stellungnahme unter dem Titel: "Ein kleines Statement zu Iris Kleins Post". Darin schreibt sie: "Ja, meine Tochter hat das Verhalten von Lucas (Cordalis) im Dschungelcamp kritisiert. Bei weitem nicht so böse, wie viele andere es getan haben. Geld gespendet hat Lucas für uns noch nie. Damals sind er und Costa (Cordalis) beim Benefizkonzert für die Familie Büchner wie alle andere Künstler kostenlos aufgetreten." Und anschließend: "Ich möchte keinem etwas Böses. Ich wünsche mir, dass das Thema nun beendet wird." Iris klein wollte sich damit nicht zufriedengeben, sie meinte: "Typisch, erst öffentlich den Menschen schaden und dann soll jeder Ruhe geben". Zwischen diesen beiden Mallorca-Frauen wird es offenbar keinen Frieden mehr geben ... Hintergrund: Iris Klein und ihr Mann Peter sind seit Wochen in den Schlagzeilen, nachdem Klein ihm vor den Augen der Öffentlichkeit Untreue vorgeworfen hat. Sie zeigte sich auf Instagram überzeugt davon, dass ihr Peter, der mit Schwiegersohn Lucas Cordalis als Begleitperson nach Australien geflogen war, sie betrügt, und zwar mit Yvonne Woelke, der Begleiterin von Dschungelkönigin Djamila Rowe. Es folgten unter anderem medienwirksam inszenierte Drohungen und Wutausbrüche in den sozialen Netzwerken, Kistenpacken und ein vermeintlicher Auszug. Derzeit sind Peter Klein und Cordalis auf dem Rückweg von Australien nach Mallorca. Lucas Cordalis plant dann offenbar einen "Friedensgipfel". Ob dieser Erfolg haben wird, muss sich erst noch zeigen.