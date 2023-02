Der an der Playa de Palma de Mallorca in den vergangenen Jahren zu Ruhm und Ehren gelangte Gassenhauer-Sänger Ikke Hüftgold will den aus der TV-Sendung "Deutschland sucht den Superstar" herausgeflogenen Sänger Schmitty Extreme am Ballermann groß herausbringen. Gegenüber dem Münchner Boulevardblatt tz bestätigte der Schlagerstar, dass der Medienrummel um den Nachwuchs-Partysänger bereits zunehme.

Hüftgold hatte eine Online-Abstimmung initiiert, und die Ballermann-Fans votierten eindeutig dafür, das Lied "Leony" zu pushen. Es handelt sich dabei um eine verschärfte Version des "Layla"-Songs, der die Partyurlauber im vergangenen Jahr auf der Insel begeisterte. „Hau es raus Ikke - absoluter Banger", so ein begeisterter Fan unter dem Video des Schlagersängers. „Ja man, das Lied hat üüüübelst geballert", kommentiert ein anderer Nutzer. „Die Insel braucht den Song!", ist sich ein dritter Fan sicher. „Neuer Sommerhit 2023", prophezeit dieser Fan. In wenigen Tagen steht laut tz die Veröffentlichung der Single an. "Feuer frei am Freitag und dann schauen wir was passiert", wird Hüftgold zitiert. Schmitty Extreme hatte bei DSDS von Dieter Bohlen und allen anderen Jury-Mitgliedern eine Abfuhr erhalten, doch Fans feiern den „Leony"-Song.