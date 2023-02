Das Drama um Reality-Sternchen und Mallorca-Residentin Iris Klein spitzt sich immer weiter zu. Wie die Bild-Zeitung berichtet, musste die 55-Jährige am Donnerstag in die Klinik gebracht werden und soll nun im Krankenhaus liegen. Ein Notarzt kam nach Bild-Infos mit dem Helikopter, der Transport in die Klinik sei per Krankenwagen erfolgt. Kurz zuvor hatte ihre Tochter Jenny Frankhauser noch bei Instagram geschrieben: "Meiner Mutter geht es nicht gut." Auch Klein selbst hatte zuvor gegenüber Bild gesagt: "Mir geht es beschissen." Noch ist nicht klar, warum Klein medizinisch behandelt werden musste. Fest steht aber: Sie leidet unter der Trennung von ihrem Ehemann Peter, der am Mittwoch aus Australien zurückgekehrt war.