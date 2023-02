Wie die Wikinger aus Skandinavien, die immer wieder aufgestanden sind, um im Mittelmeer kriegerisch Gebiete zu erobern, kämpft sich auch Nathalie Kollo wieder aus der hinter ihr liegenden, dunkleren Zeit heraus. Hierfür will die deutsch-dänische Musikerin von nun an mit einem neuen Künstlernamen, der symbolisch für diesen Anfang und Neubeginn steht, auftreten – als Nathalie Viking. Gegenüber MM erklärte Kollo: "Viking steht für mich für etwas Starkes und Gewaltiges – so wie ich selbst bin, sowie für meine voluminöse Stimme".

Mit dieser "Namenstaufe" will die Künstlerin auch einen Cut mit der jüngsten Vergangenheit machen, denn die vergangenendrei Jahre waren für die heute 55-Jährige eine anstrengende und schwierige Zeit. 2019 musste die freischaffende Künstlerin ihren Burgerladen in Port d’Andratx schließen. Erst Anfang 2019 hatte die Gastro-Quereinsteigerin ihr Geschäft von "Quick Bite" in "El Rápido" umbenannt. "Es tut immer weh, wenn man seine ganze Kraft und Energie in ein Projekt steckt und das dann aufgeben muss", konstatiert Kollo. Nach zweieinhalb Jahren und täglich 18 Stunden, die Kollo in ihren Imbiss steckte, musste sie nach einem „Blackout” – wie sie es nennt – feststellen, dass sie mit dieser Geschäftsidee ein für sie falsches Terrain bearbeitete – was ihr schmerzhaft durch einen körperlichen Zusammenbruch vor Augen geführt worden sei: "Ich bin Musikerin, und nicht Gastronomin."

Während der darauf folgenden Corona-Pandemie habe Kollo wieder angefangen, sich stärker mit Musik zu befassen. "Das war der Beginn des neuen Projekts, was nun kommt." Am 3. März erscheint ihre neue Single "Frei Sein", die im Label Skandicschlager produziert wird. In den kommenden Monaten soll dabei jeweils eine neue Schlager-Single mit Pop-Elementen auf den gängigen Online-Plattformen erscheinen, wobei im Juli eine EP-CD auf den Markt kommen soll, die noch drei weitere Songs enthält. Die Lieder werden zwar auf Deutsch gesungen, aber in Kopenhagen produziert, erklärt die Musikerin. Technisch und musikalisch helfen ihr dabei die dänischen Produzenten und Mitkomponisten Andreas Mörck und Asbjörn Dahl.

Nathalie Kollo habe ihr musikalisches Talent bereits genetisch mit-

bekommen, wie sie sagt. (Foto: privat)

Nathalie Kollo ist selbst Halb-Dänin und Halb-Berlinerin und stammt aus einer traditionsreichen Musikerfamilie. Wenn Musikalität tatsächlich durch Gene vererbbar sein sollte, so hat Kollo davon eine große Portion abbekommen. Ihr Urgroßvater war der Komponist Walter Kollo, und ihr Großvater der Komponist Willi Kollo. Ihr Vater ist der deutsche Opernsänger René Kollo (Tenor) und ihre Mutter die dänische Schlagersängerin Dorthe Kollo. Nathalie Kollo verkörpert mittlerweile die vierte Generation mütter- und väterlicherseits auf der Bühne, wie sie selbst sagt.

"Ich habe eine große Stimme, die ich von meinem Vater geerbt habe. Von meiner Mutter habe ich die Gabe mitbekommen, das Publikum zu unterhalten." Und die ersten Töne habe sie beinah in die Wiege gelegt bekommen: "Als Kind habe ich die Auftritte meiner Eltern hinter der Bühne begleitet." Trotz der Wahl ihres neuen Künstlernamens will Nathalie Kollo, pardon, Nathalie Viking nicht mit ihrer Familientradition brechen: "Ich bin stolz auf meinen Namen und meine Vorfahren. Es hat andere Gründe, warum ich diesen neuen Künstlernamen wählte."

Sollte ihre neuen Songs gut beim Publikum ankommen, erwägt die Musikerin, die momentan in Bremen wohnt, wieder Auftritte und Konzerte auf Mallorca zu geben. "Ich liebe diese Insel und habe einen sehr guten Bezug zu ihr." Immerhin lebte sie ganze acht Jahre auf den Balearen. Die dunkle Corona-Zeit hat Kollo, die ausgebildete Musicaldarstellerin ist, auch anderweitig kreativ genutzt, und zwar schriftstellerisch: "In meiner Schublade liegen zwei fast fertige Kinderbücher. Doch die sind noch nicht druckreif und erscheinen frühestens 2024".