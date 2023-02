Das Ehe-Drama um Iris Klein und ihren Noch-Mann Peter geht weiter! Jetzt holte Iris Klein auf Instagram zum Schlag gegen ihre vermeintliche Widersacherin Yvonne Woelke aus, der sie eine Affäre mit ihrem Peter unterstellt. Hintergrund war ein RTL-Interview von Woelke, in dem sie Iris Klein ein offenes Gespräch anbot, um die Ereignisse der letzten Wochen Revue passieren zu lassen. Allerdings zeigte sich die Mutter von Daniela Katzenberger alles andere als versöhnlich. In ihrer Instagramstory macht sie sehr deutlich, dass sie Yvonne die Geschichte, dass Peter und sie nur Freunde wären, nicht abkauft.

"Schlechte Schauspielerin", giftete der Reality-Star und zeigte auch die vermeintlichen Kuschel-Fotos von Peter und Yvonne. "Auf zum nächsten verheirateten Mann", trat sie gegen Woelke nach, und: "Interview danach nicht vergessen. Und nicht vergessen, schön der Ehefrau die Schuld geben." Doch der Gegenschlag von Woelke ließ nicht lange auf sich warten. Sie schrieb: "Du hast uns alle mit deiner krankhaften Eifersucht und dem Veröffentlichen von Gerüchten in diese Situation gebracht. Es ist nie etwas passiert und du übst Psycho-Druck aus. Du legst das Feuer und bist dann ruhig."

Und der Mann zwischen den beiden Frauen? Der soll sich mittlerweile auf einem "Friedensgipfel" mit seiner Frau getroffen haben. Wie RTL berichtet, hat sich das Management von Iris Klein inzwischen noch einmal zu der Aussprache der zwei geäußert. Und zunächst klingt es so, als gebe es noch Hoffnung für die Beziehung. "Da die beiden seit 20 Jahren ein Paar sind und sich sehr lieben, sind beide an einem Happy End interessiert", teilt das Management mit. Doch weitere Details lassen vermuten, dass das Gespräch zwischen Iris und Peter sehr emotional gewesen sein könnte. Das Management sagt: "Die Aussprache war sehr lautstark und impulsiv. Es konnte noch kein Ergebnis erzielt werden, in welche Richtung es geht, ist unklar. Dazu ist Iris momentan einfach zu verletzt und getroffen."