Fans sind in Sorge: Mallorca-Residentin Iris Klein wurde am Donnerstag ins Krankenhaus gebracht, sogar ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, wie die Bild-Zeitung berichtete. Jetzt fragen sich die Follower: Was ist passiert? Gut möglich, dass die brisanten Fotos und Videos von Kleins Noch-Ehemann Peter und seinem Dschungel-Flirt Yvonne Woelke bei Iris das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Die beiden waren am Vortag aus Australien kommend in Frankfurt gelandet, wirkten vertraut, halfen sich gegenseitig mit dem (gleichfarbigen) Gepäck. Und: Es entstanden auch Fotos, die Peter Kleins Aussage, er liebe einzig und allein seine Frau Iris, in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen.