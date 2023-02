Nach der Ankündigung, dass seine fast 30 Jahre jüngere Lebensgefährtin von ihm ein Kind erwartet, hat sich der Wirbel um den ehemals auf Mallorca tätigen Partysänger Michael Wendler mit Nachdruck intensiviert. Es meldete sich nämlich der Vater des Künstlers zu Wort. Manfred Weßels bezeichnete Wendlers Freundin Laura Müller unlängst als "billig" und "verkommenes Objekt".

Seinen Sohn ließ der Vater ebenfalls nicht gut wegkommen. Der sei "ein Spinner", sagte Weßels. Und fügte hinzu: "Ich halte das für keine gute Idee, jetzt noch ein Kind in die Welt zu setzen." Wendler liegt mit seinem Vater seit vielen Jahren im Streit, und das nicht nur wegen der medial seit vielen Monaten detailliert ausgeschlachteten Beziehung zu Laura Müller. Die zeigte sich unterdessen Medienberichten zufolge wiederholt im freizügigen Internet-Bezahlportal "Onlyfans".

Wendler war in den Vor-Corona-Jahren immer wieder als Gassenhauer-Sänger am Ballermann aufgetreten. Im Sommer 2019 sorgte die Nachricht international für Schlagzeilen, dass ihm vor der Kathedrale von Palma die Brieftasche gestohlen wurde. Ein für die kommende Hochsaison geplantes feierliches Comeback im bekannten Partylokal "Krümels Stadl" in Peguera kam wegen der anspruchsvollen Geld- und Luxusforderungen des Künstlers nicht zustande. Er wollte laut Lokalbetreiberin Marion Pfaff Business-Class fliegen und in einem 5-Sterne-Hotel übernachten.



Wendler hat mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin Claudia Norberg bereits eine 20 Jahre alte Tochter namens Adeline. Seine aktuelle Lebensgefährtin ist lediglich zwei Jahre älter. Das Paar mit dem großen Altersunterschied bewerkstelligte es in den vergangenen Jahren, immer wieder in den Medien erwähnt zu werden – mal wegen Steuerproblemen des im Ruhrgebietsort Dinslaken aufgewachsenen gelernten Speditionskaufmanns, mal wegen Querdenker-Äußerungen während der Corona-Pandemie und mal wegen Nacktfotos von Laura Müller. Wendler nahm über die Jahre auch an nicht wenigen gemeinhin als "Trash" bezeichneten Reality-Formaten wie "Sommerhaus der Stars" oder "Promi Big Brother" teil. An der Playa de Palma ist der Name des inzwischen 50-Jährigen im Sommer fast jedem deutschsprachigen Exzesstouristen ein Begriff.