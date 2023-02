Einmal den höchsten Berg Mallorcas im Schnee erklimmen: Diesen Lebenstraum hat sich der Spanier Pedro González nun erfüllt. Gemeinsam mit seinem Freund, dem Feuerwehrmann Toni Josep Sosa, stieg der blinde Mann auf den 1445 Meter hohen, schneebedeckten Puig Major. Ein Video von der abenteuerlichen Bergbesteigung hatte González jetzt auf seinem Youtube-Kanal hochgeladen.

Pedro González während seines Ausflugs auf dem schneebedeckten Puig Major.

Nach der Wanderung zeigte sich der Spanier in einem Interview mit der spanischen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora euphorisch: "Es war ein absoluter Spaß. Ich bin vorher noch nie im Schnee geklettert, es ist ein ganz anderes Gefühl als an einer bloßen Felswand", erklärt der Spanier. Das Klettern zählt zu seinen liebsten Freizeitbeschäftigungen. Alleine macht sich Pedro González allerdings nie auf den Weg. Sein Freund Toni Sosa ist stets an seiner Seite. "Ich habe großes Glück, einen Kumpel wie Toni zu haben. Er begleitet mich immer und setzt mir keine Grenzen. Ich liebe das Gefühl von Adrenalin und Toni gibt mir dazu ein Gefühl von Sicherheit", so González.

Während des Abenteuers steht die Sicherheit an erster Stelle. An schwierigen Passagen hält sich Pedro González stets an seinem Begleiter fest. Zudem wird er mit einem Seil abgesichert. Eine besondere Erfahrung ist für den Sportler besonders das Gefühl von Schnee. "Es ist erstaunlich, diese Sensation, wenn der Fuß in die weiche Schneeoberfläche eintaucht. Man muss kleine Schritte machen, um aufzusteigen, und am Ende ist man sehr müde", erklärt Pedro González und lacht.

Doch die Besteigung des schneebedeckten Puig Major war nicht der erste Ausflug von Pedro González. Auf seinem Youtube-Kanal "Pedrogoku5" hat der Spanier noch weitere Ausflüge auf Mallorca mit der Videokamera festgehalten. So war er unter anderem auch im Sturzbach Torrent de Pareis und in der Höhle Cova de ses Llágrimes unterwegs. "Mehr als das Klettern ziehe ich es vor, Höhlen zu erforschen und mich in Wildbächen abzuseilen".