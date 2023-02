Die Aufregung um Katzenberger-Mutter und Reality-Residentin Iris Klein und ihr angebliches Ehedrama mit Gatte Peter geht in eine neue Runde – und könnte eine überraschende Wendung nehmen! Aber der Reihe nach: Nachdem Iris und Peter am Montag beide wieder auf Mallorca gelandet waren, gingen sie am Airport von Palma zunächst getrennte Wege. Iris zog bei ihrer Tochter Daniela Katzenberger ein. Diese war es auch, die ihre Mutter dann am Dienstag früh zu einer Zahnklinik auf der Insel fuhr, wie BILD berichtet. Abgeholt wurde Iris später dann allerdings von ihrem Ehemann, der ihr sogar den Koffer abnahm. Eine Woche zuvor noch giftete Iris gegen Peter, als dieser seiner vermeintlichen Affäre Yvonne Woelke nach der Rückkehr aus Australien den Koffer zog ...

Aber es kam noch kurioser. Denn: Offenbar wollten Iris und Peter Klein nicht zusammen gesehen werden. Laut BILD zog Peter seine Kapuze ins Gesicht, Iris, die sich immer wieder die Hände vors Gesicht gehalten haben soll, legte sich anschließend in Peters Auto auf die Rückbank, wodurch es so aussah, als wäre er alleine in dem Wagen unterwegs. Dass beide gemeinsam abgelichtet werden, passt Iris und Peter Klein offenbar nicht. Beobachter fragen sich, warum. Es mehren sich die Gerüchte, dass das Ehedrama offenbar gar nicht so dramatisch ist, wie gedacht. Und: Nach BILD-Infos lohnt sich der Dschungelcamp-Skandal für die Katzenberger-Mama zumindest finanziell. Sie soll einen ersten Deal eingetütet haben, und schon bald im TV über die Strapazen der letzten Wochen auspacken. Auch Peter Klein sollen Angebote vorliegen, seine Version der Story darzulegen.

Hintergrund: Die mit einem großen Mitteilungsbedürfnis gesegnete Iris Klein überzog ihren Noch-Mann in den vergangenen Wochen mit giftigen Anschuldigungen in den sozialen Netzwerken. Sie unterstellt ihm, sie in Australien betrogen zu haben. Peter Klein hatte sich dort als Begleiter von Schwiegersohn und Dschungelteilnehmer Lucas Cordalis aufgehalten. Es war seine Nähe zu Yvonne Woelke, der Begleiterin von Dschungelkönigin Djamila Rowe, die Iris Klein eifersüchtig machte. Selbst auf dem Rückflug nach Mallorca, als Peter Klein offenbar direkt neben ihr saß, schickte sie Nachrichten ins Orbit wie: "Beide verlogen, sie schreiben sich immer noch."

Am Abend schrieb Iris Klein auf Instagram an ihre Follower: "Was ist richtig und was ist falsch? Ich habe immer die schönen Zeiten mit Euch geteilt. Und nun leider auch die traurigen. Viele, die mich kennen, wissen, wie ich bin, und dass ich auch eigentlich immer stark bin. Ich versuche, positiv nach vorne zu schauen und weiß aktuell noch nicht, was mir die Zukunft bringen wird. Ich bitte Euch hier höflich, die Hasskommentare zu unterlassen, danke!" Dazu verwendete sie die Hashtags #krafttanken und #starksein. Weiter schreibt sie: "Am 27.2. wären es 20 Jahre Beziehung gewesen. Und nein, ich lasse mich nicht weiter von dieser Schl...e provozieren." Ob es zum 20-jährigen Jahrestag zur großen Versöhnung mit ihrem Peter kommt? Eine gute Inszenierung wäre es auf jeden Fall ...