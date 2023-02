Und wieder ein neues Kapitel im "Ehe-Drama" um Iris und Peter Klein – und das ausgerechnet im Flieger nach Mallorca! Über den Wolken schien die Katzenberger-Mutter und Reality-Residentin offenbar den Drang zu verspüren, erneut pikante Vermutungen im Fremdgeh-Streit in den Orbit zu schießen – und das, obwohl Noch-Ehemann Peter anscheinend direkt neben ihr saß! "Zur Info: Peter und Yvonne schreiben sich immer noch heimlich! Gestern Abend wieder ... so viel zum Thema, er will die Ehe retten. Dann gebt doch alles öffentlich zu, dann ist es rum!", tippte Klein in ihr Smartphone.

Und weiter: "Ich habe es eben gesehen. Wir fliegen nach Mallorca. Ein Blick auf sein Handy ... das war's! Beide verlogen!" Ob und wie es dem gescholtenen Peter dabei ging: unklar! Und auch für Peters vermeintliche Affäre Yvonne Woelke hatte Instagram-Iris noch ein paar nette Worte übrig: "Yvonne, vergiss bei Deinem nächsten Interview nicht zu erwähnen, dass Du nachts meinem Ehemann weiterhin bei WhatsApp schreibst." Peter Klein und Woelke waren in den vergangenen Woche gemeinsam als Dschungelbegleiter in Australien. Iris Klein vermutet deshalb, dass die beiden eine Beziehung haben, was sie mehrfach in den sozialen Netzwerken kundtat. Dschungel-Peter und Yvonne bestreiten das Ganze. Ähnliche Nachrichten Ehe-Drama: Böser Instagram-Krieg zwischen Iris Klein und Yvonne Woelke Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis: Emotionales Wiedersehen auf Mallorca! Mehr ähnliche Nachrichten (2) Iris Klein verleiht indes ihrem vermeintlichen Leid Nachdruck: Nach dem Mallorca-Flug postete sie ein Selfie mit Tränen in den Augen. Dazu schrieb sie: "No words needed" ("Keine Worte nötig"). Um die Dramatik des Augenblicks zu unterstreichen, unterlegte sie das Bild mit dem Lied "Du hattest keine Tränen mehr" von Peter Maffay. Die zum Großteil in den sozialen Netzwerken stattfindende "Tragödie" um die Kleins tobt seit Wochen. Vor einigen Tagen musste Iris offenbar mit einem Zusammenbruch sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden, aus dem sie sich kurz danach selbst entlassen haben soll. Seitdem ist sie auch wieder in den sozialen Netzwerken aktiv, postete zunächst Power-Sprüche ("Dein Herz braucht manchmal mehr Zeit, um zu akzeptieren, was Dein Kopf schon längst weiß"), ging dann aber wieder nahtlos zu den Anschuldigungen gegen ihren Mann und Yvonne Woelke über. Kleins Tochter, Daniela Katzenberger, scheint genug davon zu haben: "Ich unterstütze meine Mama immer, aber ich bin keine Eheberaterin", ließ die Mallorca-Kult-Blondine die Medien wissen.