Das angebliche Ehedrama um die auf Mallorca wohnenden prominenten Deutschen Peter und Iris Klein sowie Yvonne Woelke wird von den Beteiligten weiter angeheizt. Der nach Berichten deutscher Boulevardmedien untreue Ehemann machte jetzt in den sozialen Medien seinem Ärger über Personen, die ihn angreifen, ungehindert Luft. "Ihr sagt immer, ich soll mich schämen, vielleicht solltet ihr euch mal schämen", wettert der gelernte Maler in seiner Instagramstory, "vielleicht solltet ihr euch Gedanken machen darüber, was euch dazu bewegt, sich überhaupt ein Urteil über Leute zu bilden, die ihr gar nicht kennt."

Die als Mutter des Medien-Starlets Daniela Katzenberger berühmt gewordene Iris Klein wirft ihrem (Noch-)Mann vor, sie bei einer angeblichen Liebelei mit Yvonne Woelke betrogen zu haben. Dazu äußerte Peter Klein weiter auf Instagram: "Verschont mich bitte mit euren dummen Argumenten und euren dummen Beleidigungen auf meinem Profil, da habe ich keine Lust dazu." Seine Sicht der Dinge hat er allerdings bisher kaum geschildert – und dabei scheint es erstmal wohl auch zu bleiben. "Viele von euch schreien nach einer Stellungnahme von mir zu der Situation", erklärt Peter seinen Followern. "Warum sollte ich die geben? Bin ich Euch Rechenschaft schuldig für das, was ich tue? Ich glaube nicht." In den vergangenen Tagen wuchsen medial die Zweifel an der angeblichen Ehekrise. Die Rede ist von geschickter Eigen-PR zum Vorteil des eigenen Geldbeutels. Boulevardberichten zufolge planen die Involvierten gegen Bezahlung ausführliche Interviews zu der angeblichen Affäre, die den deutschen Sprachraum seit Wochen in Atem hält.