Der König der Kinderdisko, Volker Rosin, ist zurück und hat in den vergangenen Wochen gemeinsam mit Isa Glücklich ein Musikvideo auf Mallorca gedreht. Glücklich, die im vergangenen Sommer ihr Debüt auf der Megapark-Bühne mit Partysänger Lorenz Büffel gefeiert hatte, versuchte sich somit nun an einem neuen Projekt. Die Dreharbeiten fanden im Januar an der Bucht Cala Serena und in Port de Sóller statt – selbstverständlich im Seeräuber-Kostüm und mit einer Piraten-Augenklappe. Seit wenigen Tagen ist die Single auch auf den gängigen Musik-Kanälen, unter anderem auf YouTube, Universal Music Germany veröffentlicht.

Ähnliche Nachrichten Ballermann-Sensation: Mickie Krause kommt dieses Jahr in den Megapark zurück! Mallorca-Sänger Ikke Hüftgold für Vorentscheid beim Eurovision Song Contest qualifiziert Mehr ähnliche Nachrichten (3) "Der Pirat" von Volker Rosin gilt seit über 15 Jahren als großer Kinderdisko- und Urlaubshit. In seiner neuen Version mit Isa Glücklich erhält der Song über den Seemann, der rudern und Fische fangen kann, frischen Wind.

Volker Rosin ist seit Jahren mit seinen Liedern für die "Ganz Kleinen" sehr populär, denn "König der Kinderdisco" ist einer der erfolgreichsten Acts auf dem Kindermarkt, und somit kann man Rosin wohl zu Recht als "Jürgen Drews für Kinderlieder" bezeichnen. Nun mischt Newcomerin und Wirbelwind Isa Glücklich die Kinderdisco-Szene ordentlich auf. Vom 20. bis 25. Februar ist sie im Robinson Club Cala Serena, wo sie täglich Auftritte geben wird. Weitere Events, auch an der Playa de Palma, sind in Planung.