Iris Klein zündet im Ehe-Drama mit Noch-Mann Peter die nächste Stufe der Eskalation. Am Freitag veröffentlichte die 55-Jährige einen Screenshot einer Whatsapp-Konversation, die einen Dialog zwischen Peter Klein und seiner vermeintlichen Geliebten Yvonne Woelke zeigen soll. Darin zu lesen: "Und ich möchte deine roten Wangen wieder sehen und deinen Körper spüren und fühlen" sowie die Worte "Ich liebe dich". Absender der Nachricht ist dem Anschein nach laut WhatsApp-Profilbild "CTB", wobei es sich um Yvonne Woelkes Cryotherapie-Geschäft in Berlin handeln soll. Ein Screenshot vom Impressum der Website von CTB liefert Iris gleich mit.

Und: Wie die BILD-Zeitung berichtet, schildert die Katzenberger-Mutter in ihrer Instagram-Story auch, wie der Samstagmorgen – den sie offenbar zusammen mit Ehemann Peter auf der gemeinsamen Finca auf Mallorca verbrachte – für sie ablief. "Wir wollten frühstücken, wir wollten uns aussprechen, er hat mich auch angelangt und wollte mit mir ins Bett gehen und dabei schreibt er gerade der Anderen, er liebe sie. Also wie dreckig können Männer bitteschön sein. Ich hoffe, der Mann von Yvonne Woelke sieht das auch!"

Iris Klein und der vermeintliche Whatsapp-Beweis, den sie bei Instagram postete. Fotos: Iris Klein/Instagram

Außerdem, so Klein, verfüge sie über Beweise und Chatverläufe. Wie BILD weiter schreibt, vermutet Klein, dass ihr Mann und Woelke eine Intrige geplant hätten, mit dem Ziel: "Wahrscheinlich will Yvonne nur auf meine Finca, deswegen wollte sie auch so viele Interviews machen, das war wahrscheinlich alles von den beiden so geplant. Wer weiß, was da noch so alles kommt." Dann richtet sie sich direkt an Woelke: "Deine Lügen sind aufgeflogen, heute Morgen schreibst du meinem Mann noch, wie sehr ihr euch liebt. Also bitte verschont mich in Zukunft."

Hintergrund: Die in den sozialen Netzwerken mit einem großen Mitteilungsbedürfnis gesegnete Iris Klein überzog ihren Noch-Mann in den vergangenen Wochen mit giftigen Anschuldigungen in den sozialen Netzwerken. Sie unterstellt ihm, sie in Australien betrogen zu haben. Peter Klein hatte sich dort als Begleiter von Schwiegersohn und Dschungelteilnehmer Lucas Cordalis aufgehalten. Es war seine Nähe zu Yvonne Woelke, der Begleiterin von Dschungelkönigin Djamila Rowe, die Iris Klein eifersüchtig machte. Selbst auf dem Rückflug nach Mallorca, als Peter Klein offenbar direkt neben ihr saß, schickte sie Nachrichten ins Orbit wie: "Beide verlogen, sie schreiben sich immer noch."