Pünktlich zum Valentinstag zeigt der Sender VOX die erste Folge des neuen vierteiligen Dating-Formats "Herz an Bord". Ausgestrahlt wird sie am Dienstag, 14. Februar, um 20.15 Uhr. Der Inhalt? Vier Singlefrauen treffen zum ersten Mal im Hafen von Barcelona aufeinander. Auf der Suche nach Mr. Right beginnt eine gemeinsame Reise an Bord des Kreuzfahrtschiffes AIDAcosma in Richtung Palma de Mallorca. Nach einer ersten Entdeckungstour auf dem 337 Meter langen Oceanliner hält Moderator Wayne Carpendale auch schon eine Überraschung bereit: In einer Flaschenpost stellen sich vier Singlemänner vor.

Auf Mallorca angekommen, geht es für die Singles an Land. In der malerischen Inselhauptstadt Palma können sich die Liebesanwärter beim Flamenco-Tanzen näherkommen oder während der Fahrt mit dem historischen Holzzug "Roter Blitz" schauen, wie gut die Kandidaten als Liebespaar harmonieren. Dabei müssen sich die Männer gehörig ins Zeug legen, denn schon am nächsten Tag lernen die Frauen vier neue Singles kennen. Der folgende Seetag bietet genügend Zeit, die ausgiebige Angebotsvielfalt an Bord des Kreuzfahrtschiffes zu erkunden, ob beim Paar-Yoga oder Sushi-Kurs. Für welche Männer entscheiden sich die Frauen nach der ersten Folge? Wer sich selbst an Bord verlieben will, hat im Februar die Möglichkeit, besondere Buchungsangebote in Anspruch zunehmen. Die Aktion läuft noch bis zum 15. Februar. Mehr Informationen dazu gibt es unter anderem auf der Webseite von AIDA.