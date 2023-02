Der Sänger Nik P. wird seinen bereits der bereits vor 25 Jahren entstandene Hit "Ein Stern (...der Deinen Namen trägt)" im Frühling auf Mallorca performen. Im Rahmen des Festivals "Schlagersterne" am 10. und 11. Mai findet der Auftritt in der Stierkampfarena "Coliseo Balear" statt, wie die Organisatoren mitteilten. Der Klassiker ist viel älter, als die meisten vermuten. Breite Aufmerksamkeit erlangte er im Jahr 2007 als Partyschlager. In jener Version stieg er an der Spitze der deutschen und österreichischen Charts ein und bescherte dem Sänger DJ Ötzi die zweite Nummer eins nach "Anton aus Tirol". Das Original geht jedoch auf das Jahr 1998 und Nik P. zurück.

Für den Song wurde Nik P. mit Zehnfach-Gold für über eine Million verkaufte Singles ausgezeichnet und erhielt 2007 den "Echo"-Preis für den erfolgreichsten internationalen Song. Der Text wurde in mehr als 15 Sprachen übersetzt, von vielen namhaften Sängern gecovert und zählt zu den erfolgreichsten deutschen Schlagertiteln aller Zeiten. Ähnliche Nachrichten Mallorca-Star Jürgen Drews: Tränen-Abschied von der Bühne Folgende andere Künstler sind bei dem Festival ebenfalls dabei: Howard Carpendale, Matthias Reim, Ross Antony, Beatrice Egli und Giovanni Zarrella. Auch Nachwuchstalente wie die gebürtige Schwedin Julia Lindholm und die österreichische Harmonika-Virtuosin Melissa Naschenweng wollen das Publikum von sich begeistern.Moderiert wird das Event von Andrea Kiewel.