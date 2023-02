Eine Traumhochzeit auf Mallorca feiern: Diesen Wunsch hat sich die "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Jenny "Delüx" im vergangenen Oktober erfüllt. In der Folge des TV-Formats, das an diesem Freitag, 17. Februar, ab 20.15 Uhr auf Vox gezeigt wird, können die Zuschauer noch einmal an der Zeremonie der deutschen Boutiquebetreiberin teilnehmen.

Jenny "Delüx", die eigentlich Jennifer Matthias heißt, hatte im Herbst Achim Thiesen in einer Hochzeitslocation bei Betlém direkt am Meer geheiratet. Für die Unternehmerin aus Cala Millor war es die erste Hochzeit. Keine drei Jahre zuvor war Jenny noch Trauzeugin auf Achims Hochzeit gewesen. Sie war eng mit dessen Frau befreundet. Kennengelernt hatten sie sich in der Boutique von Jenny "Delüx". Schon beim Ja-Wort 2019 war Susanne Thiesen unheilbar krank, zwei Jahre später verstarb sie. Ähnliche Nachrichten So nachdenklich! Steff Jerkel und Peggy Jerofke sprechen erstmals über ihre Trennung Rettungshubschrauber und Notarzteinsatz! Iris Klein offenbar im Krankenhaus Dass nur wenige Wochen später der Funke zwischen Jenny und Achim übergesprungen war, konnten zunächst beide kaum fassen. Nur zwei weitere Monate danach verlobten sich die beiden. Für Achim Thiesen ist es bereits die vierte Hochzeit. Er betreibt neben der Boutique von Jenny "Delüx" das Schuhgeschäft Leguano. Strahlender Sonnenschein und Lippen-Herpes Und auch wenn Jenny "Delüx" an ihrem großen Tag ein unschöner Lippen-Herpes plagte, spielte immerhin das Wetter mit: strahlender Sonnenschein und keine Wolke am Himmel. Ihr 12-jähriger Sohn überreichte dem Brautpaar die Trauringe. 2010 war Jenny Matthias mit ihrem damaligen Partner, dem mittlerweile verstorbenen Kult-Auswanderer Jens Büchner und ihrem damals erst acht Monate alten Sohn Leon auf die Insel gekommen.