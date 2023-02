Der große Tony Marshall ist tot. Der 85-Jährige, der 1938 als Herbert Anton Bloeth zur Welt kam, starb am Donnerstagabend, wie eine Sprecherin seiner Familie am Freitagmittag mitteilte. Der ausgebildete Opernsänger wurde 1971 durch den Schlager-Hit "Schöne Maid" bekannt und verkaufte in den folgenden Jahrzehnten rund 20 Millionen Tonträger. Seine zumeist fröhlichen Lieder brachten ihm die Spitznamen "Stimmungsmacher der Nation" oder auch "Fröhlichmacher der Nation" ein. Marshall lebte zuletzt – wie fast sein ganzes Leben – in Baden-Baden.

Auch zu Mallorca hatte Marshall eine sehr gute Beziehung. 2009 weilte er in Santa Ponça, trat dort im Hotel „Playa Santa Ponça” auf. Auch auf der Insel war der Sänger stets zu Scherzen aufgelegt. Als er direkt von einer Tahiti-Reise nach Mallorca kam, war von Ermüdung beim damals immerhin 70-Jährigen keine Spur. „Sie sind ein Glückspilz”, scherzte er im Beisein einer MM-Redakteurin gut gelaunt mit einem Senior, der mit seiner Frau und zwei ihrer Freundinnen um ein Autogramm bat: „In Begleitung von gleich drei Damen!” Auf die Frage, ob er Mallorca einen Song widmen würde, sagte er damals: Ich ehre sie mit meinem brandneuen Titel: „1000-mal an dich gedacht.” Ähnliche Nachrichten Sänger von „Ein Stern (...der Deinen Namen trägt)“ tritt auf Mallorca auf Auf der Insel gedreht: Mallorca-Stars singen Kinderlied Im Piratenkostüm Mehr ähnliche Nachrichten (1) Außerdem, so Marshall seinerzeit: „Ich bin ja nicht der König von Mallorca.” Es würde ihm auch nie einfallen, sich einen solchen Titel selbst zu verleihen. 2016 kehrte er nach Mallorca zurück, als er bei der Schlagerreise Mondragó auftrat. Und doch sang er einst einen Song eigens für die Insel: "Samba auf Mallorca." Darin heißt es: "Arenal, auf jeden Fall! Ich war schon überall, doch ich träum' jedes Mal nur von Mallorca. Ich hab die Welt geseh'n, doch es war nie so schön wie auf Mallorca." In den letzten Jahren hatte sich Marshall weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Er hatte einen Herzschrittmacher und lebte mit der Nervenkrankheit Polyneuropathie, die seinen Bewegungsdrang einschränkte. Seinen 85. Geburtstag am 3. Februar konnte Tony Marshall noch feiern, verbrachte den Tag sehr ruhig im Kreise seiner Liebsten.