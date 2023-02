Die Schauspiel-Legende Nadja Tiller ist tot – sie starb im Alter von 93 Jahren. Das meldet die BILD-Zeitung. Ihre letzten Jahre hatte die Leinwand-Legende in Hamburg in der noblen Seniorenresidenz "Augustinum" verbracht. Fans erinnern sich bestimmt: Tiller spielte auch in Mallorca-Filmen und -Serien mit, insbesondere in den 90er Jahren. Unter anderem war sie an der Seite von Dietmar Schönherr und Christina Plate in dem Streifen "Ein unvergessliches Wochenende auf Mallorca" zu sehen. Ebenso hatte sie einen Gastauftritt in der Serie "Guten Morgen, Mallorca" mit Werner Schulze-Erden, der die Hauptrolle als Radiomoderator Peter Ostermann spielte.

Tiller wurde 1929 in Wien als Tochter des Schauspielers Anton Tiller und seiner Ehefrau, der aus Danzig stammenden Operettensängerin und Schauspielerin Erika Körne, geboren. 1949 gewann sie die Wahl zur Miss Austria und hatte ihr Filmdebüt in "Märchen vom Glück". Kurz danach stand sie unter der Regie von Franz Antel in Kleiner Schwindel am Wolfgangsee vor der Kamera. Zahlreiche eher belanglose Rollen in Lustspielen folgten, bis sie Rolf Thiele 1955 für seinen Film "Die Barrings" an der Seite von Dieter Borsche besetzte.

Ihren internationalen Durchbruch hatte sie 1958 in "Das Mädchen Rosemarie" als Darstellerin der Frankfurter Edelhure Rosemarie Nitribitt. Sie wirkte in über 70 Filmen mit, auch in vielen internationalen Produktionen. Sie drehte unter anderem mit O. W. Fischer, Curd Jürgens, Hansjörg Felmy, Mario Adorf, Jean Gabin, Yul Brynner, Robert Mitchum, Rod Steiger, Jean-Paul Belmondo und Jean Marais und galt zu ihrer besten Zeit zusammen mit Sophia Loren als erotischste Frau des europäischen Films.

1956 heiratete sie den Schauspieler Walter Giller. Aus der Ehe gingen eine Tochter und ein Sohn hervor. Das Schauspieler-Ehepaar galt in den 1950er und 1960er Jahren als Traumpaar. Tiller lebte mit ihrem Ehemann seit Ende der 1950er Jahre in Castagnola bei Lugano. Nadja Tiller und Walter Giller erhielten am 30. November 2006 gemeinsam einen Bambi für ihr Lebenswerk. 2004 zog das Ehepaar in das Seniorenstift Augustinum in Hamburg. Walter Giller erlag 2011 einem Krebsleiden.