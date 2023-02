Wird dieser Song der Nachfolger von des Mallorca-Hits "Layla"? Einige Ballermann-Newcomer sind zusammengekommen und haben einen Song produziert, der sich um den Titel Sommerhit 2023 bewirbt. "Eingelocht am Ballermann" heißt das Lied, das in typischer Ballermann-Aufmachung daherkommt. Diese Künstler sind dabei: Kevin Banisch, DJ Fett und Faul, More Ice, TONY EYYY., Ricky West, Vadda sein Sohn, Toni Coloni, Ruby R., Lisa Lain, Playamike und Malle Kalle. Produziert wurde der Titel von dem Hamburger Produzenten Teams "Olof & Hetje". Thematisch dreht es sich um Minigolf – aber eigentlich nur um Party und Alkohol.

"Wir sind zufrieden, jeder Schuss geht rein. Wir lochen heute auf Malle ein!", singen die elf Ballermann-Newcomer auf ihrem gemeinsamen Song "Eingelocht auf Malle". In einer Pressemitteilung heißt es weiter: "Starke Drinks, Sonnenbrillen und jede Menge Promille im Blut. Dazu kommen lange Schläger und harte Bälle und das Projekt ist vollständig. Mit einem dicken Augenzwinkern und viel Wortwitz werden alle Klischees, die es zum Thema 'Eingelocht' gibt, aufs Korn genommen." Auf YouTube wurde das Video bereits veröffentlicht, ganz offiziell soll die Single im März bei einem Pressetermin vorgestellt werden. Denn am 22. April 2023 werden sie gemeinsam in der Münchner Kindl Arena auf Mallorca auftreten und diesen Song performen. Im vergangenen Sommer trat der Ballermann-Song "Layla", in dem eine "Puffmama" besungen wird, eine große Debatte los. Es ging vor allem um das Thema Sexismus und ob solche Songs auf Volksfesten und bei Partys gespielt werden dürften. Das Lied von DJ Robin und Schürze wurde dennoch zum "Hit des Jahres". Die Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts von GfK Entertainment bestimmten "Layla" zur Nummer eins der Single-Jahrescharts. "Wir wollen uns erneut ganz herzlich bedanken, dass die Debatte überhaupt geführt wurde, die aus unserer Sicht absolut nicht gerechtfertigt war", sagte DJ Robin gegenüber MM. "Aber sie hat uns natürlich noch mehr Aufmerksamkeit gegeben und das Lied noch größer gemacht als es ohnehin schon war."