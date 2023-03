Der immer wieder auf Mallorca lebende Hollywood-Schauspieler Michael Douglas hat einen weiteren Wohnsitz gefunden, diesmal in adeliger Nachbarschaft. Medienberichten zufolge mietete sich der Weltstar zusammen mit seiner Frau Catherine Zeta Jones ein Apartment im vornehmen St-James-Palast in London. Damit können sie sich als Nachbarn von König Charles III. und dessen Ehefrau Camilla bezeichnen.

Einzimmerwohnungen werden in dem ehrwürdigen Gebäude seit dem Jahr 2015 für 4000 britische Pfund pro Monat vermietet. Das Ehepaar Douglas sicherte sich jedoch ein größeres Apartment für 20.000 britische Pfund. Die Douglas-Familie gilt als ausgesprochen monarchieaffin. Neben der Estaca-Finca bei Valldemossa besitzt sie Domizile auf den Bermudas-Inseln im Atlantik, in Kanada und in Irvington im US-Staat New York.

Michael Douglas und Catherine Zeta Jones hatten sich auch im vergangenen Jahr zeitweise auf Mallorca aufgehalten. Bereits vor Jahrzehnten hatten sich der Hollywoodstar und seine erste Frau Diandra in die Insel verguckt und das luxuriöse S'Estaca-Anwesen erworben. Der Schauspieler und Catherine Zeta Jones gelten als ausgesprochen kulturbeflissen und als Liebhaber der Inselnatur.

Das S'Estaca-Anwesen befindet sich an einem Hang der Serra de Tramuntana in der Nähe des Bilderbuchdorfs Valldemossa. In der Nähe sind mehrere Kulturdenkmäler zu finden, darunter das ehemalige Miramar-Kloster und Son Marroig, wo sich der Erzherzog Ludwig Salvator wiederholt aufgehalten hatte.