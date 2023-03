Seit einigen Monaten ist Mallorca um einen Promi reicher: Im Oktober war bekannt geworden, dass die Schauspielerin, Autorin und Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes die Insel zu ihrer neuen Wahl-Heimat gemacht hat. Allerdings sagte sie selber dazu in einem Interview: "Das war tatsächlich eine ganz spontane Idee. Also wirklich von jetzt auf gleich." Im Gegensatz zu vielen anderen Auswanderern war das wohl keine von der langen Hand geplante Sache. Warum sie sich damals so entschieden hatte, will sie jetzt in einem TV-Beitrag erklären. In diesen Tagen drehte sie mit Bunte und Sat.1 auf Mallorca, wie Collien Ulmen-Fernandes auf ihrem Instagram-Profil zeigte.

Die Folgen werden in der Show "Volles Haus!" bei Sat.1 gezeigt und laufen immer von 16 bis 19 Uhr. Schon seit Oktober postet Collien Ulmen-Fernandes immer wieder Bilder von Mallorca, unter anderem ist sie in einem Hotel in Port de Sóller oder einem Restaurant am Hafen von Puerto Portals zu sehen. Auch ihr Mann Christian Ulmen wird inzwischen häufiger auf Mallorca gesichtet, unter anderem zusammen mit der Tochter in der Altstadt von Palma. Im Oktober verriet sie in einem Interview bereits, dass sie Potsdam den Rücken zukehren werde. Ihr neues Haus werde "dekadent" mit "Pool und Sauna sein.

Collien-Fernandes, die indische, portugiesische und ungarische Wurzeln hat, absolvierte zunächst eine klassische Ballettausbildung in Hamburg und London und arbeitete unter anderem als Backgroundtänzerin von Enrique Iglesias. Der erste berufliche Meilenstein in ihrer TV-Karriere war der Job als Moderatorin von 2003 bis 2015 beim Musiksender Viva. Zudem stand sie seit 2003 auch in diversen TV- und Kinofilmen als Schauspielerin vor der Kamera. Momentan ist sie im Fernsehen als Dr. Jessica Delgados an Bord des ZDF-"Traumschiff" zu sehen. Seit 2011 ist die Moderatorin mit dem Entertainer, Produzenten und Schauspieler Christian Ulmen (47) verheiratet. Im April 2012 brachte sie eine gemeinsame Tochter zur Welt.