Der auf Mallorca zu Ruhm und Ehre gelangte Glamour-Makler Marcel Remus hat in den sozialen Netzwerken gesundheitliche Probleme thematisiert. "Nach einem langen Tag spürte ich 2021 plötzlich ein beengendes Gefühl", schrieb der 36-Jährige auf seinem Instagram-Account. "Als hätte mir jemand Steine auf meine Brust gelegt. Die Ärzte machten mir deutlich, dass ich sofort das Tempo aus meinem Alltag herausnehmen und meinem Körper mehr Ruhe gönnen müsse."

Remus hatte sich in den vergangenen Jahren auf den Verkauf von Luxusimmobilien spezialisiert. Durch Medienpräsenz und das Auf-die-Beine-stellen von Partys mit internationalen Gästen erarbeitete er sich mit der Zeit einen ganz eigenen Ruf in der Branche.

Er habe gelernt, sich mehr zurückzunehmen, so Remus auf Instagram. "Also nehme ich mir nun öfter Auszeiten. Vor kurzem war ich erst wieder in der Kur. Die Erholung merkte ich sofort. Früher wollte ich 24/7 erreichbar sein. Heute lerne ich, auch abzuschalten. Setzt das auch in eurem Leben um! Nehmt euch Zeit zum Durchatmen und plant Ruhephasen ein! Ich stehe zum Beispiel morgens eine Stunde eher auf und gehe mit Buddy, meinem Hund, am Strand spazieren. Das wirkt wahre Wunder", so der Promi-Makler.