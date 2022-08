Hollywood-Glamour am Ballermann! "Die Nanny"-Darstellerin Fran Drescher (64) war am Donnerstagabend der Stargast bei der "Lifestyle Night" von Luxusmakler Marcel Remus auf Mallorca. Die Party fand auf der Dachterrasse des Hotels Iberostar Selection Llaut direkt hinter dem Feiertempel Mega-Park statt. Drescher wurde von ihrem Ex-Mann Peter Jacobson begleitet.

Fran Drescher bei der "Remus Lifestyle Night" auf Mallorca. Foto: Patricia Lozano

Die Schauspiel-Legende war am Vortag per United-Direktflug aus New York angereist. "Es war ein wunderbarer Flug, überhaupt nicht wackelig", sagte die 64-Jährige gegenüber MM auf dem roten Teppich. Auch gestand sie, dass sie sich in Europa wie zu Hause fühlt: "Ich komme ja aus einem recht 'jungen' Land. Europa hingegen hat so eine uralte Geschichte und ich finde es beeindruckend, mit welcher Hingabe und mit wie viel Respekt Ihr Eure Geschichte pflegt."

Von Mallorca ist Drescher übrigens auch begeistert. "Die Insel ist fantastisch, die Menschen sind so nett und offen und der frische Fisch ist wunderbar. Und das warme Wasser im Mittelmeer macht diesen Ort für mich zu einem Paradies." Gut möglich, dass Drescher sich bald ein eigenes Domizil auf der Insel zulegt. Auf ihrem Instagram-Kanal zumindest gestand sie, sich von Luxus-Makler Remus in den kommenden Tagen einige Anwesen zeigen zu lassen.

Fran Drescher erlangte in den Neunzigerjahren mit der Sitcom "Die Nanny" Weltruhm. Sie spielte nicht nur die Hauptrolle, sondern war auch als Autorin und Produzentin tätig. "Die Nanny" war im Laufe der Jahre für mehrere Fernsehpreise (Emmy und Golden Globe) nominiert. Gleichzeitig avancierte Drescher zum Dauergast in amerikanischen Talkshows. 1999 wurde die Serie nach insgesamt 146 Folgen eingestellt.

Im Jahr 1996 trennte sich Drescher nach 23 Jahren von ihrem Ehemann Peter Marc Jacobson, 1999 folgte die Scheidung. Die Ehe war kinderlos und ihr Ex-Mann bekannte sich wenig später öffentlich zu seiner Homosexualität. Beide blieben beruflich und freundschaftlich miteinander verbunden. "Wir gehen viel zusammen auf Reisen", sagte Jacobson am Donnerstagabend gegenüber MM. "Sie ist meine beste Freundin."

Weitere Gäste bei der "Remus Lifestyle Night" waren Moderatorin Frauke Ludowig, Schauspieler Jörn Schlönvoigt, Moderatorin Vera Int-Veen, Schauspielerin Christine Neubauer, Model Anna Ermakova, Schauspielerin Sadie Frost, Fashion-Ikone Bruce Darnell und Designer Thomas Rath.