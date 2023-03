Mallorca-Resident und VIP-Makler Marcel Remus hat wenige Tage vor der 94. Oscar-Verleihung mit Stars, Sternchen, Hollywood-Grössen und Superreichen gefeiert. Der berühmte Immobilienunternehmer veranstaltete zum ersten Mal ein Get-together in Los Angeles – und das im legendären Beverly Hills Hotel am Sunset Boulevard. Hier hatte er für seine "Remus Pre-Award Tea Time" eine elegante Bar gemietet, in der schon Marlene Dietrich und Marilyn Monroe an ihrem Champagner schlürften.

Doch Alkohol gab es bei Remus nicht – denn auf seiner Speisekarte standen neben Kaffee und Tee Waffeln, kleine Sandwiches und veganer Kuchen. Er sagte: "Sektempfänge gibt es in dieser Zeit so viele, ich wollte einen Rahmen schaffen, in dem man gemütlich networken und Freunde treffen kann". Unter den 50 geladenen Gästen der exklusiven Veranstaltung waren Stars wie "Bezaubernde Jeannie" Barbara Eden, Kate Linder und "Gossip Girl" Kelly Rutherford, die in Düsseldorf geborene "Law & Order"-Beauty Elisabeth Röhm und Hayley Hasselhoff, die Tochter von Sänger David Hasselhoff. Auch Brigitte Nielsen war bei dem Event dabei und sagte: "Es ist so toll, dass es endlich mal ein entspanntes Event in gemütlicher Atmosphäre mit Kaffee und Kuchen gibt, das hat Seltenheitswert." Die Veranstaltung hatte zudem einen karitativen Zweck, da 10.000 Euro an die DKMS gespendet werden, Blutkrebs-Patienten mit Hilfe von Stammzellspendern eine zweite Chance auf Leben schenken soll. In den sozialen Netzwerken teilte der Promi-Makler übrigens auch Fotos von sich, wo er auf der Oscar-Verleihung zusammen mit Elton John zu sehen ist. Der Luxusmakler ist bereits seit Jahren für seine legendären "Lifestyle-Partys" auf Mallorca bekannt, bei der unter anderem im vergangenen Jahr wie das australische Supermodel Elle Macpherson auf dem roten Teppich laufen.