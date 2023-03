Drei Wochen ist es her, dass der deutsche Film-Star Til Schweiger einen Anruf aus Hollywood bekam, um in einer neuen amerikanischen Komödie mitzuspielen. Doch der deutsche Film-Star war gerade zu beschäftigt, wie er MM gegenüber mitteilte: "Ich habe gesagt, dass das nicht geht, da mein Film 'Manta, Manta 2' gerade rauskommt. Da sagten die Hollywood-Producer: Wenn du nicht zu uns kommt, kommen wir eben zu dir!"

Der deutsche Filmstar spricht mit MM über die Dreharbeiten in seinem Hotel.

Und da das neue Barefoot-Hotel von Til Schweiger in Portocolom einer Filmkulisse in Santa Monica ähnelt, wurde eben auf Mallorca gedreht. Nur 24 Stunden hatte die 35-Filmcrew am Donnerstag auf der Baleareninsel Zeit, um eine Episode in dem Streifen "Hollywood & Crime" abzudrehen. Die Hauptrolle in dem Film spielt Mike Hatton, der auch Regie führt. In den weiteren Teilen des Films, in dem bereits vier Millionen Dollar Produktionskosten stecken, sind auch Alec Baldwin und Mickey Rourke zu sehen. Hatton sagte MM: "Mein Film-Manager sagte nur, wir müssen hier noch vor dem 11. März drehen. Ich fragte mich selbst, wie wir das bewerkstelligen können. Und dann ging alles ganz schnell."

In dem straffen Zeitplan auf Mallorca hatte das Film-Team einen Tag in Schweigers Haus verbracht, um am Drehbuch zu feilen, und ein weiterer Tag war für die technischen Abläufe in Palma vorgesehen, – bis alles für die Dreharbeiten in Portocolom stand. Schweiger sagte: "Wir haben hier eine super Stimmung am Set, und heute einen langen Tag vor uns, an dem wir 15 Seiten aus dem Skript abdrehen." Der deutsche Schauspieler spielt in dem Film einen russischen Filmstar, der in Hollywood durchstarten möchte – in einem Englisch, das mit einem russischem Akzent angehaucht ist. Auch die 26-jährige Luna Schweiger war am Set und schlüpft in dem Film in die Rolle der Tochter des russischen Film-Stars.

Deutsche TV-Teams und Journalisten war bei dem Pressetermin mit der Film-Crew vor Ort.

Hatton, der übrigens zum ersten Mal auf der Balearen-Insel war, schwärmte von der für ihn neuen Film-Location: "Wir waren etwas im Stress, und ich habe es noch nicht einmal an den Strand geschafft. Doch Spanien ist so wunderbar! Ich überlege schon die ganze Zeit, wann ich mit meinen Produktionspartnern hier den nächsten Film drehen kann, bei dem ich hier ein paar Wochen verbringen könnte."