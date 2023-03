Nur noch wenige Tage, dann steht das Season Opening 2023 auf Mallorca an. Für Krümel, die eigentlich Marion Pfaff heißt, bedeutet das im Moment viel Arbeit und auch viele Bauchschmerzen. Sie betreibt seit einigen Jahren die Partylocation "Krümels Stadl" in Peguera. Im exklusiven MM-Interview verrät sie: "Wir wissen nicht, was uns in dieser Saison erwartet!" Denn zum ersten Mal hat die Wirtin das gesamte Personal für diese Sommersaison aus Deutschland geholt. "Die Saisonarbeit auf Mallorca ist extrem stressig. Da muss jeder Schritt sitzen, wie in einem Zahnrad", beschreibt sie. "Vorher sagen alle Bewerber 'Ich kann das', aber ob das wirklich so ist, wird sich zeigen."

Ihre sieben neuen Mitarbeiter werden in den nächsten zwei Wochen auf Mallorca ankommen. "Ich würde gerne Spanier einstellen, aber wir haben nun mal überwiegend deutschsprachiges Publikum und die wollen Kellner, die auch mal einen flotten Spruch zurückgeben", erklärt Krümel ihre Entscheidung. Geplant ist die Eröffnung schon in der kommenden Woche, am Freitag, 24. März, in Form eines Soft Openings. Am folgenden Samstag, 25. März, will Krümel das erste Mal selbst in ihrem Stadl singen. Ab April sollen dann jede Woche Künstler live auftreten, unter anderem Menderes, Prinz Damien, Olaf Henning und Paul Jahnke. Das große Opening wird dann am Sonntag, 30. April sein.

In dieser Saison wird wohl auch das erste Mal Peter Klein dabei sein, der in den vergangenen Wochen mit dem Beziehungsdrama mit Iris Klein für zahlreiche Schlagzeilen gesorgt hatte. Laut Krümel wird es in den nächsten Tagen Gespräche mit dessen neuem Manager Engin Cömert geben. Die mit Michael Wendler geplanten Auftritte waren an seinen Luxus-Forderungen gescheitert. Und der Streit ging wohl noch weiter, wie Marion Pfaff im exklusiven MM-Interview verrät: "Michael Wendler hat mich mittlerweile auf Telegram blockiert und aus seiner Gruppe rausgeschmissen!" Sie gibt aber auch zu verstehen, dass das kein großer Verlust für sie ist.

Auf Mallorca sei es nicht nur schwierig, geeignetes Personal zu finden, erzählt Krümel. Dass es an bezahlbaren Wohnungen mangelt, mache die Situation nur schwieriger. Deshalb hat sie in Peguera bereits im vergangenen Jahr eine Wohnung für Mitarbeiter gekauft und jetzt sogar eine neue Wohnung für die nächsten fünf Jahre angemietet. "Die Wohnung hat drei Zimmer und sogar Meerblick", schwärmt sie. "Ich will, dass sich meine Leute wohlfühlen!" Vor Corona hätte sie immer Stammpersonal gehabt, aber seit der Krise sei alles anders. In den nächsten Wochen stehen Krümel und ihrem Team auf jeden Fall noch viele arbeitsreiche Tage bevor, bis dann endlich alle zusammen feiern können.