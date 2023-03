Von Los Angeles direkt nach Mallorca – das steht für die Popband "Black Eyed Peas" im Mai auf dem Programm. Sie sind der letzte Headliner, der am Mittwochabend von den Organisatoren des Mallorca Live Festivals verkündet wurde. Mit Songs wie "Where is the love", "I gotta feeling" oder dem Bad Boys-Soundtrack "Ritmo (Bad Boys For Life)" haben sie sich schon seit den frühen 2000ern in die Herzen ihrer Fans gesungen. Die Band besteht aus drei Musikern und schon seit Mitte der 90er-Jahre. Damit schaffen es die Organisatoren des Mallorca Live Festivals erneut, eine Größe der Musikbranche auf die Insel zu bringen.