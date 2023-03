An diesem Montag um 16.33 Uhr ist es offiziell endlich so weit: Der Lenz hält auf Mallorca Einzug! Ganze 92 Tage wird der Frühling dauern, bis er dann im Juni vom Sommer abgelöst wird. Wie in der Natur bringt die neue Jahreszeit auch im Leben der Menschen Veränderungen mit sich – so können etwa der dicke Wintermantel und die Wollmütze im Schrank verstaut und leichtere Kleidung getragen werden. Modisch sind auf der Balearen-Insel derzeit hellere Farben im Trend, wie Pedro Mesquida, Inhaber des Bekleidungsgeschäfts Xino's beobachtet: "In dieser Saison werden vor allem Leinen und neutrale Farben getragen."

Modisch sind im Frühjahr hellere Töne auf der Insel angesagt. (Foto: Julián Aguirre)

Auch Mallorcas deutsche Residenten, Prominente und Gastronomen bereiten sich auf den Frühling vor, wie MM in Erfahrung bringen konnte. Die Reality-TV-Darsteller Alex Jolig und seine Frau Britt sagen: "Für uns startete der Frühling bereits am Sonntag, da unsere Tiere zu Hause total "jeck" sind. Zudem haben wir unsere Terrasse und den Garten auf die neue Jahreszeit vorbereitet und einen großen Frühjahrsputz gemacht. Sogar unsere Immobilienfirma bekommt einen Online-Relaunch." Ekaterina Meyer, Gastronomin des Shiva Beach Clubs, gab zu bedenken: "Der Winter war in diesem Jahr einfach zu lang! Daher freue ich mich total auf den Frühling. Das schöne Wetter, das jetzt da ist, und die Sonne. Wir eröffnen am 1. April unser Lokal. Ich habe schon richtige Frühlingsgefühle."

Die Gründerin von Hope Mallorca, Heimke Mansfeld aus Santanyi, gab gegenüber MM preis: "Das ist für mich eine der schönsten Jahreszeiten auf der Insel, weil alles blüht. Frühling bedeutet, dass Mallorca aus seinem Winterschlaf erwacht. Wir freuen uns wieder auf unsere Gäste sowie das Baden und Tauchen im Meer." Schauspieler, Moderator und Coach Peer Kusmagk sagt: "Nach den Stürmen der letzten Wochen feiern wir den Frühlingsanfang mit ausgiebigen Spaziergängen in der Natur. Dabei sammelt die ganze Familie Rosmarin, Ringelblumen und Fenchel und macht zuhause daraus Öle und Cremes." Aus Cala Ratjada meldete sich TV-Star und Gastronomin Peggy Jerofke: "Jedes Jahr im Frühling machen wir unser Grundstück wieder fertig und richten die Hecke – auch im Lokal geht es wieder los und die Möbel werden aufgestellt. Für zuhause kaufe ich mir immer Blümchen!"

Fitness-TV-Reality-Star Andreas Robens zu MM: "Der Frühling bedeutet für uns, dass wieder Touristen auf die Insel kommen und wir mehr Geld verdienen. Und vor allem das viele Heizen bei der Kälte nervte mich – das ist nun auch endlich auch vorbei! Selbstverständlich wird auch das Winterfett runtertrainiert, sodass wir wieder top in Form sind." Seine Frau Caroline fügte dem noch Folgendes hinzu: "Es ist eine komplett andere Stimmung an der Playa de Palma und man ist wieder wirklich voll motiviert. Endlich kommt man aus dieser Winterstarre heraus!" Paco Martínez, Gastronom beim bekannten Restaurant East26 und vom Henry Likes Pizza in Santanyi (von Inhaber Til Schweiger) sagte: "Privat ist das für mich die schönste Zeit – morgens mit den Hunden spazieren gehen und die Vögel zwitschern hören, oder auch mal an den Strand zu gehen. Dann fängt der Tag schon mal gut an. Im Geschäft und in der Küche können wir nun wieder tolle saisonale, mallorquinische Produkte verarbeiten. Besonders freuen wir uns auf die kommende Spargelzeit." Auch die Betreiberin des Münchner Kindls und des MK Tanzpalastes an der Playa de Palma, Gerlinde Weininger, bereitet sich auf den Lenz vor: "Pünktlich zum Frühlingsbeginn warten wir auf den Spargel, um unsere Gäste kulinarisch zu verwöhnen. Und in unserer Diskothek organisieren wir eine Spring-Breakparty."

Die spanische Schauspielerin Elsa Pataky ist das neue Gesicht der Frühlings-Werbe-Kampagne vom Corte Inglés.

Spanienweit ist der Einzug des Frühlings optisch auch auf den Reklameschildern der großen Kaufhäuser zu sehen. Besonders aufsehenerregend war in den vergangenen Tagen die Tatsache, dass die berühmte Schauspielerin Elsa Pataky jetzt das Gesicht der neuen Werbekampagne "Ya es primavera" ("Der Frühling ist da") der Kaufhauskette El Corte Inglés ist. Die Aufnahmen mit der aus der "Fast & Furious"-Reihe bekannten Darstellerin wurden an der Küste der Costa Brava gemacht.