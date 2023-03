Gleich zwei "Mallorca-Promis" treten bei der diesjährigen Staffel der RTL2-Show "Kampf der Reality-Stars" an – und zwar Ex-Bachelor Paul Janke und Gastronomin und Kult-Auswanderin Peggy Jerofke. Die erste Folge läuft am Mittwoch, 12. April, um 20.15 Uhr. Insgesamt wird die vierte Staffel zehn Folgen umfassen. Neben Janke und Jerofke nehmen folgende mehr oder weniger bekannte "Promis" an der Sendung Teil: Giulia Siegel, Daisy Dee, Aneta Sablik, Ingrid Pavic, Percival Duke, Uschi Hopf, Antonia Hemmer, Matthias Mangiapane, Eva Benetatou, Serkan Yavuz, Emmy Russ, Manni Ludolf, Bernd Kieckhäben, Daniel Schmidt, Lukas Baltruschat, Sarah Knappik, Sascha Sirtl, Jay Sirtl, Tim Sandt, Nico "Patsche" Patschinski und Jéssica Sulikowski.

In der neuen Staffel des bei vielen Zuschauern beliebten Formats treffen die 23 Teilnehmer aufeinander. Es verbindet sie ein Ziel: "Reality-Star 2023" zu werden und in die Fußstapfen der Vorjahressiegerin Elena Miras zu treten. Dafür müssen sie in zahlreichen Challenges Ehrgeiz und Durchhaltevermögen beweisen, denn niemand ist vor dem Rauswurf sicher und es geht immerhin um ein Preisgeld von 50.000 Euro – das ganze an einem Strand in Thailand. Durch die "Stunde der Wahrheit", bei der es wöchentlich um das Ausscheiden der Teilnehmenden geht, führt wie gewohnt Moderatorin Cathy Hummels. Eine Neuerung gibt es dieses Mal aber auch. Im Anschluss an die zehn Sendungen zeigt der Sender erstmals das Aftershow-Format "Kampf der Realitystars - Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit". "Kampf der Reality-Stars" ist eine eigens für RTL Zwei entwickelte Realityserie, die erstmals im Juli 2020 auf dem TV-Sender veröffentlicht wurde. Im Fokus der Serie stehen "Promis" die unter der Sonne von Phuket in mehreren Runden gegeneinander antreten und nicht nur um Ruhm und Ehre spielen, sondern auch um das Preisgeld. Läuft es gut für die Kandidaten werden sie belohnt, läuft es schlecht müssen sie für eine gewisse Zeit auf Wasser, ihr Bett und ihren Kleiderschrank verzichten ...