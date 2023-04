Bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel ist Moderatorin und Model Verona Pooth am Sonntag auf Mallorca angekommen. Wie sie in ihrer Instagram-Story zeigte, fuhr sie im Cabrio über die Insel, verbrachte den Nachmittag mit ihren Freundinnen, gemeinsam aßen sie in einem Restaurant in Camp de Mar im Westen der Insel und tranken Cappuccino in der Sonne. Dabei kommt die 54-Jährige wieder einmal nicht aus dem Schwärmen raus: "Mallorca ist traumhaft schön!" Am Abend meldete sich noch einmal aus ihrem Hotelzimmer und gab zu, dass sie immer öfter mit dem Gedanken spiele, auf Mallorca zu leben.

"Das Wetter tut so gut", erzählte Verona Pooth. "Das Meer und die wunderschöne Landschaft" scheinen es ihr angetan zu haben. Besonders die Nähe zu Deutschland und der kurze Flug machen das Reisen für sie einfach: "Es ist ein Katzensprung und man ist in einer anderen Welt", sagte sie. Daher spiele sie immer wieder mit dem Gedanken, vielleicht auch mal für eine längere Zeit auf Mallorca zu leben, teilte sie mit ihren Followern. "Der Gedanke macht sich immer breiter in meinem Kopf", plauderte sie aus. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de VERONA (@verona.pooth) Ähnliche Nachrichten Moderatorin Verona Pooth träumt vom Auswandern nach Mallorca Doch sie wird diese Entscheidung wohl nicht alleine treffen. "Ich werde darüber mal mit Franjo reden", schloss sie ab. Seit 2000 ist Pooth Ehefrau des Unternehmers Franjo Pooth. Gemeinsam haben sie zwei Söhne. Die Moderatorin ist öfter auf Mallorca und postet dann Bikini-Fotos von verschiedenen Stränden. Dabei kommt sie meistens in einem Fünf-Sterne-Hotel in Son Vida nahe Palma unter. Wie sie auf Instagram bekannt gab, wird sie eine Woche auf Mallorca Urlaub machen. Es ist nicht das erste Mal, dass die 54-Jährige vom Auswandern spricht. Erst im Januar hatte sie auf Instagram gesagt: "Ich muss hierherziehen!" Seit vielen Jahren ist sie in den deutschen Medien präsent, vor allem als Moderatorin, Model und Werbegesicht. Bekannt wurde sie vor allem durch eine kurze Liaison mit Mallorca-Freund Dieter Bohlen in den 90ern. Das Paar heiratete 1996 in Las Vegas. Bereits nach vier Wochen trennten sich die beiden, nachdem Verona Pooth behauptet hatte, von Bohlen geschlagen worden zu sein.