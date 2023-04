Passend zum Osterfest gibt es auch an der Playa de Palma einiges zu feiern. Im Bierkönig gibt sich an diesem Karfreitag der Ballermann-Sänger Tim Toupet die Ehre. Ein weiteres bekanntes Gesicht an der Playa de Palma wird am Samstag erwartet: Dann tritt Peter Wackel auf. Am Sonntag steht die Berlinerin Frenzy auf der Bühne, am Ostermontag heizt der Partystar Marry das Publikum ein. Los geht es täglich um 20 Uhr. Wer allerdings nicht bis abends warten will, der kann sich auch schon eher in Partystimmung bringen: Täglich ab 9 Uhr öffnet das Lokal und lädt zum Frühschoppen ein. Übrigens: Bis zum 19. April gibt es für jeden Gast ein T-Shirt als Willkommensgeschenk gratis dazu.

Auch im Megapark wird Ostern gefeiert. An diesem Freitag findet von 14 bis 20 Uhr die Circus Party statt. Ab 2 Uhr morgens wird das Ambiente der Showarena um 180 Grad gedreht. Aus dem Biergarten wird das "Megafestival" mit täglich wechselnden DJ-Sessions. Der Eintritt in der Showarena ist frei. Großes Opening steht noch bevor Ähnliche Nachrichten Party-Saison auf Mallorca startet mit Soft Opening im Megapark Das große Saison-Opening, bei dem drei Tage ausgelassen nonstop gefeiert wird, findet vom 27. bis 30. April statt. Schlagerfans können sich besonders über die Auftritte von Mickie Krause freuen. Erst im vergangenen Herbst hieß es, dass der 52-jährige Entertainer, der als eines der Zugpferde des Megaparks gilt, nach 24-jähriger Zusammenarbeit nicht mehr im Megapark auftreten solle. Nach aussöhnenden Gesprächen zwischen dem Chef der Kult-Diskothek und dem Ballermann-Sänger gehört das jedoch der Vergangenheit an – noch im Frühjahr wird Krause seine ersten Shows auf der Insel darbieten. In der Freiluft-Großraum-Diskothek Bierkönig wurde die Getränkekarte erweitert, wobei ein Liter Bier mit elf Euro zu Buche schlagen wird. In dem Biergarten des 5000-Quadratmeter großen Lokals soll es nach Angaben von Marketing-Managerin Kristin Langer durch neue Schallschutzelemente mit einem ansprechenden Design optisch und akustisch zu großen Veränderungen kommen. Das große Saison-Opening wird vom 20. bis zum 23. April mit über 30 Künstlern stattfinden. Im Sommer werden zudem Schlagersänger wie Tim Toupet, Mia Julia, Peter Wackel und Julian Sommer erwartet. Auch Sänger Schürze, der mit DJ Robin mit dem Song "Layla" 2022 die Charts stürmte, steht auf dem Programm. Im Südwesten der Insel, in Peguera, hat Marion Pfaff, alias Krümel, ihr Lokal in den vergangenen Monaten für 120.000 Euro komplett saniert und für die Partysaison auf Vordermann gebracht. Bereits seit Freitag, 24. März, hat die Diskothek jeden Tag von 20 Uhr bis 4 Uhr morgens geöffnet. Vom Programm her wird wie im Jahr zuvor als besonderer Leckerbissen das wöchentliche Event „Nacht der Rosen” mit Ex-Bachelor Paul Janke geboten. Jeden Montag wird der Rosenkavalier bei freiem Eintritt die Herzen der Damen höher schlagen lassen, indem er Blumen an die weiblichen Gäste verteilt – erst 19 weiße und zum Schluss eine rote an seine auserwählte Herzensdame, mit der der prominente Herzensbrecher sodann einen Champagnerabend verbringt. In Krümels Stadl, wo in der Hochsaison an Spitzentagen bis zu 600 Gäste erwartet werden, steht die 50-jährige Chefin zudem immer mittwochs und samstags selbst auf der Bühne. Weitere hochkarätige Künstler, die regelmäßig dort auftreten sollen, sind der frühere Dschungelkönig Menderes Bagci, Schlagersänger Olaf Henning und Scarlet Flair. Wie Krümel gegenüber MM sagte, wird Schlagersänger Michael Wendler, aller Mediengerüchten zum Trotz, nicht in dem Tanztempel auftreten. Sie sagte: „Er sollte eigentlich zu unserem zehnjährigen Jubiläum 2020 kommen, doch dann kam Corona dazwischen. Nun haben wir wieder miteinander gesprochen, doch hatte Wendler völlig überzogene Vorstellungen bezüglich seiner Gage.” Hinsichtlich der Kleiderordnung, die in der vergangenen Saison auf der Insel heiß diskutiert wurde, hat Krümel klare Vorstellungen – ganz verschwitzt oder mit freiem Oberkörper komme niemand in ihr Lokal.