Drei Paare, drei unterschiedliche Reisebudgets, ein gemeinsamer Ferienort: Mallorca. Wer wo unterkommt, entscheidet sich jedoch erst am Ziel. Während ein Duo mit Schampus im Whirlpool liegt, suchen zwei andere das Bad, das zu ihrem Zimmer gehört. Und so funktioniert es: Vor Ort wird mithilfe von drei roten Koffern ausgelost, welches Paar in welcher Preiskategorie seinen Urlaub verbringt – Low Budget, Standard oder Luxus.

Am Ende des Aufenthalts berichten sie, wie es ihnen gefallen hat. Am ersten Tag erkunden Crystal und Markus, die Freundinnen Tina und Anja sowie Michele und Moritz mit dem Mietwagen den Norden der Insel. Eine neue Folge der Reality-Soap „Die Urlauber – Auf die Koffer, fertig, los! Mallorca –Playa de Palma" wird am Sonntag, 9. April, ab 18.10 Uhr auf Vox gezeigt.