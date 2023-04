Wer träumt nicht von einer eigenen Finca mit Pool und riesigem Garten auf Mallorca? Diesen lang ersehnten Wunsch hat sich Moderator und Autor Riccardo Simonetti nach zwei Jahren erfüllt. Am Samstag zeigte er auf seinem Instagram-Profil erste Bilder von seiner neuen Immobilie. Umringt von viel Land mit Wiesen und Olivenbäumen liegt die Finca offensichtlich auf dem "Campo", also auf dem Lande. Es scheint einiges an Arbeit auf ihn zu warten, denn vor allem der Garten muss wohl erst einmal hergerichtet werden. Riccardo Simonetti hat sich ans Werk gemacht: Aber nicht mit Arbeitshandschuhen, sondern halbnackt in Badehose, Gummistiefeln und Strohhut.

"Ich habe heute sechs Aloe Vera gepflanzt und habe keine Ahnung, was ich hier tue", kommentierte er in seiner Instagram-Story. Der Weg zu seiner Traum-Finca war kein einfacher, erzählte er: "Ich habe ungefähr vor zwei Jahren ganz viele Immobilien auf Mallorca angeschaut. Und habe mich dann am Ende für eine entschieden, die ich wunderschön fand." Der Vorbesitzer hatte das Grundstück jedoch in einem katastrophalen Zustand hinterlassen, sodass die Renovierungsarbeiten viel länger gedauert hätten als geplant. "Die letzten Wochen und Monate hat meine Mutter zusammen mit meinem Freund hier echt Vollgas gegeben und sich um alles gekümmert", so Simonetti laut einem Bericht des Kölner Express.

Gemeinsam mit seiner Mutter war er an den Osterfeiertagen auf Mallorca auch auf Entdeckungstour. Die beiden besuchten den Flohmarkt in Consell, und wurden auch fündig. Simonettis Mutter ließ sich auf einem Stuhl ablichten, dessen Rückenlehne wie ein Po geformt ist. Die beiden erstanden das extravagante Teil und transportierten es auf dem Rücksitz des Cabrios nach Hause. Zum Abendessen fanden sich Mutter und Sohn in Palmas Stadtteil Portixol ein und aßen am Strand. Danach wurden auf der Fira del Ram, dem größten Jahrmarkt der Balearen, noch ein paar Runden auf Fahrschäften gedreht.

Riccardo Simonettis Mama auf dem Flohmarkt in Consell. Foto: Instagram @ricardosimonetti

Riccardo Simonetti ist seit Jahren ein Teil der deutschen Medienlandschaft. Er lebt in Berlin, hat mehrere Bücher veröffentlicht und auch eigene Sendungen präsentiert. Der queere 30-Jährige hat einen Podcast mit Anke Engelke. Darüber hinaus moderierte er auch schon den "ZDF Fernsehgarten". Im Jahr 2021 war er LGBT*-Sonderbotschafter des Europäischen Parlaments. Im selben Jahr schrieb er gemeinsam mit seiner Mutter ein Buch ("Mama, ich bin schwul") über die Geschichte seines Outings als homosexueller Mann.