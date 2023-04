Es wurde als "die Veranstaltung des Jahres" angekündigt– das Palma Fashion Event im Kongresszentrum der Hipotels-Kette an der Playa de Palma. Und: Tatsächlich kamen die rund 250 Gäste am Samstagabend in den Genuss verschiedener Modenschauen von insgesamt sieben Designern sowie zahlreicher Musik-Acts, darunter große und "kleinere" Namen wie Keith Tynes, die Weather Girls oder Gabby de Almeida Rinne. Vor allem aber waren die Augen auf Musiker Marc Terenzi und seine Verlobte, Moderatorin Verena Kerth, gerichtet.

Nach Belästigungsvorwürfen gegen den 44-Jährigen ("bin unschuldig") und auf Mallorca entstandene Tränen-Fotos wollten die Besucher natürlich wissen, was nun mit dem Glamour-Paar los ist. So war auch etwas Enttäuschung zu spüren, als Moderator Christian Klumpp verkündete, dass Verena Kerth als Co-Moderatorin ausfallen würde. Es habe vor der Show einen Arzt-Einsatz gegeben. Der Mediziner habe Kerth geraten, sich zu schonen. Über die genauen Hintergründe wurde nichts bekannt. Und so war die 41-Jährige zwar bei der Gala dabei, trat aber auf der Bühne, anders als angekündigt, nicht in Erscheinung. Ganz anders ihr Marc, der mehrere Rocksongs schmetterte ("It's my life", "Sex on Fire") und Kerth anschließend eine Liebeserklärung machte: "Danke, dass Du immer zu mir hältst, auch in schwierigen Zeiten."

Weitere Musik-Acts zwischen den einzelnen Catwalks waren Gabby de Almeida Rinne ("Queensberry"), die zwei Songs zum Besten gab, Elena Nuzman (sang elfengleich "Feel" von Robbie Williams auf Deutsch), die Weather Girls, die Klassiker wie "It's raining men" performten, Saxofonist Jan Sichting, eine Michael-Jackson-Double-Show, DJ Sun Vegas sowie das feurige Flamenco-Duo Queko Arjona und Alberto Durán samt Tänzerin. Star des Abends war aber zweifelsohne der 69-jährige Keith Tynes ("Mister Only You"), der trotz Entzündung im Fuß dem Publikum derart einheizte, dass es niemanden auf den Sitzen hielt und mehrfach Zugaben gefordert wurden. Auch vor Selfies konnte sich der Dreieinhalb-Oktaven-Mann anschließend nicht retten.

Ach ja, Mode gab's auch noch. Zwischen den Acts, zeigten die teils internationalen, teils auf der Insel beheimateten Labels Pia Bolte, Cindy Morawetz ("Drezz2Imprezz"), Marco Marcu, Silbernadel Couture, FisKiss, Tilka Mallorca und Anne Wolf ihre, mal sehr ansehnlichen, in Teilen auch etwas gewöhnungsbedürftigen Kollektionen. Dem Publikum jedenfalls schien das vom Immobilienunternehmen Schanz und Kohne organisierte Event zu gefallen. So wurde noch weit nach Mitternacht zu DJ-Musik getanzt. Unters Publikum gemischt hatte sich dabei auch der ein oder andere Promi wie Schauspieler Martin Semmelrogge, Sportmoderator Jörg Dahlmann, Swing-Legende Paul Gant, Reality-Star Dennis Schick und Baccara-Sängerin Mayte Mateos.